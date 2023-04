Vom Karussell bis zum Hendl: Das sind die Lieblinge der Volksfestfans

Hubschrauber, Polizei, Feuerwehr: Das sind die beliebtesten Gefährte im Kinderkarussell. © Weber

Das Puchheimer Volksfest geht an diesem Wochenende ins große Finale. Und es zeichnet sich nach acht Tagen ab, dass die Besucher ganz klare Lieblinge haben.

Puchheim – Vor allem die Kleinen lassen bei einer Sache kaum mit sich reden. Und die Großen? Hören tatsächlich nicht nur den Wiesn-Hit Layla gerne.

Auch wenn das Wetter diese Woche bisher nicht prickelnd war: An einem Ort im Landkreis war der Himmel trotzdem blau. Die Rede ist vom Bierzelt auf dem Puchheimer Volksfestplatz. Hier sitzen die Gäste nämlich unter den Wolken des berühmten Hacker-Pschorr-Wiesn-Himmels. Der gehört dazu wie das Anzapfen. Es gibt aber noch andere Dinge, die auf dem Volksfest besonders beliebt sind.

Der Renner bei den Fahrgeschäften

Bei den Fahrgeschäften erfreut sich das Kinderkarussell besonderer Beliebtheit. Dessen Betreiber Thomas Neudert ist seit acht Jahren fester Bestandteil der Puchheimer Wiesn, die heuer ihren zehnten Geburtstag feiert. Trotz des schlechten Wetters ist er mit der Besucheranzahl zufrieden. Am Kindertag durften alle Kindergartenkinder aus Puchheim zwei kostenlose Runden drehen. Veronika Herkommer, Leiterin des Schulkindergartens vom „Farbenspiel“, findet die Aktion toll. „Die Kinder haben sich wahnsinnig gefreut.“ 27 Kleine waren begeistert.

Die beliebtesten Plätze im Karussell

Die Kinder haben klare Vorstellungen, wo sie am liebsten im Karussell Platz nehmen, da gibt es nichts zu diskutieren. Feuerwehr- und Polizei-Autos sind die Favoriten. Ein Sechsjähriger, der zum ersten Mal auf dem Volksfest ist, schwärmt von seiner Runde im Hubschrauber. Die Buben stehen auf Blaulicht, auch einige Mädchen, aber nicht alle. „Den Mädels gefallen vor allem Tiere, zum Beispiel ein Bär oder Esel“, erklärt Neudert.

Die alte Rosi kann noch mithalten

Bedienung Marcella Lerchenberger ist sozusagen ein Urgestein. Sie arbeitet seit 30 Jahren auf Volksfesten, unter anderem auf dem Oktoberfest. Seit rund 16 Jahren kellnert sie im Puchheimer Bierzelt, heuer zum letzten Mal. „Bei der Musik schalte ich ehrlich gesagt mittlerweile ab, da du dich auf deine Arbeit konzentrieren musst“, erklärt die 61-Jährige. Trotzdem kriegt sie natürlich mit, was richtig zieht. Wenig überraschend: Der Hit Layla zählt zu den Top-Titeln. Aber nicht nur. Auch Oldies der Spider Murphy Gang wie „Skandal im Sperrbezirk“ sorgen immer noch für eine super Stimmung. So mischen Rosi und Layla auch in diesem Jahr gut mit.

Ein besonderes Souvenir

Dosen werfen zählt zu den klassischen Aktivitäten auf dem Volksfest. Der Rekord liegt bei zwei Bällen für einen Turm. Doch beim Münchner Standlbetreiber Leonhard Erhardt geht niemand leer aus. Wenn es nicht so gut klappt, was häufig der Fall ist, gibt es einen Trostpreis. Der beliebteste: ein Plüsch-Oktopus, der grantig schaut, aber, wenn man ihn umstülpt, lächelt.

Hendl immer noch der Verkaufsschlager

Was im Bierzelt am liebsten gegessen wird? Auf diese Frage gibt es eine klare Antwort: Hendl. Der neue Koch im Bierzelt, Maximilian Lauer, weiß: „Seit ich ein Kind bin, ist das Gericht schon immer der Renner gewesen.“ Bei Kindern sind vor allem Pommes sehr beliebt.

Die Mass Bier gehört auf jeden Fall dazu

Auch wenn der Bierkonsum in den vergangenen Jahren rückläufig war, gehört die Mass Bier einfach dazu. 276 Hektoliter Hacker waren in Puchheim vorrätig. Die Masskrüge werden von Bedienungen wie Gemajli Bajraj durch die Gänge balanciert. Der 20-Jährige arbeitet sowieso in der Gastronomie und wurde irgendwann von einem Kollegen gefragt, ob er nicht Lust hätte, im Bierzelt zu kellnern. „Es gefällt mir wirklich sehr gut hier, die Arbeit macht Spaß.“ Das dürfte auch Festwirt Jochen Mörz gerne hören, der 2022 große Personalprobleme hatte.

Das sind echte Klassiker

Am Trollmann-Süßwarenstand locken Schokofrüchte und Herzen. Doch gebrannte Mandeln sind immer noch der Klassiker. Am Schießstand gibt es den auch: Hier nehmen viele eine kleine Plastikrose ins Visier. So etwa der evangelische Pfarrer Christoph Böhlau aus Eichenau: „Ein Mitbringsel für meine Frau.“

Alle Volksfest-Lieblinge gibt es noch bis Sonntagabend. Dann endet die Wiesn mit einem Feuerwerk. (pla, gar)

