„Vor Gott wie ein Tag“: Der 1000-Jahr-Mythos von Puchheim

Die Geschichte ist voller Rätsel und eines davon betrifft Puchheim: Wie alt ist der Ort beziehungsweise wann wurde eine Ansiedlung namens Buoheim, also das Haus in den Buchen, erstmals schriftlich erwähnt?

Puchheim – So wie es aussieht, lag man jedenfalls bei der Tausendjahrfeier 1960 ziemlich daneben.

1000 Jahre Puchheim: Das wurde 1960 gefeiert. Aber die damaligen Honoratioren schienen ihre eigene Zeitrechnung gehabt zu haben. Landrat Ernst Raadts fabulierte in seinem Grußwort von den „1200 Jahren“, die nun schon „das Weltgeschehen über die Gemeinde hinweggerollt“ sei.

Bürgermeister Heinrich Müller wiederum erinnerte an das „über tausendjährige Bestehen unserer Gemeinde“. So war der Titel der Festschrift eine Art Kompromiss: „Puchheim 770 bis 1960“. Also im Prinzip eine 1190-Jahr-Feier.

Wann war denn nun die Ersterwähnung?

Josef Fuchs, der damalige Leiter des Puchheimer Bildungswerks, sorgte in seiner historischen Einführung in besagter Festschrift auch nicht unbedingt für mehr Klarheit. Ursprünglich sei man nämlich von der Ersterwähnung im Jahr 938 ausgegangen, als der Freisinger Bischof Lampert ein Grundstück in Germering mit dem Edlen Kotaskalk von Buoheim tauschte.

Im Laufe der Untersuchungen habe sich jedoch herausgestellt, dass einer von Lamperts Vorgängern, Bischof Aribo, bereits 770 eine Kirche im Ort weihte. Also in einer Zeit kurz nach der bajuwarischen Landnahme, als die Namen der ersten Siedlungen gewöhnlich mit einem -ing endeten. „In den Anfängen lässt sich nicht alles genau festlegen,“ räumte der Autor jedoch ein. In der Tat kannte Aribo, dem als vermeintlichem Ortsgründer eine Straße gewidmet ist, nach heutigem Kenntnisstand Buoheim wohl kaum.

Lambert oder Lantbert tauschte aber wirklich ein Anwesen, allerdings später: irgendwann zwischen 948 und 957. Ein genaueres Datum nennen die „Freisinger Traditionen“, die damaligen Amts- und Grundbücher des Bistums, nicht. Immerhin: Nähme man die erste Jahreszahl als frühestmögliche Erstnennung, könnte man zumindest in zwei Jahren den 1075. Geburtstag feiern. Aus heutiger Sicht ist die Festschrift aber in jedem Fall ein interessantes Dokument (siehe Kasten unten).

Rauschendes Fest zum falschen Jubiläum

Ob nun tausend Jahre oder nicht: In der zweiten September-Woche 1960 wurde acht Tage lang das das Jubiläum – und das erste Volksfest – gefeiert. An einem Samstag hielt der Festwirt (aus Ingolstadt) Einzug in sein „modernstes Zelt in herrlicher Dekoration“, das auf einer Wiese an der Oberen Lagerstraße aufgebaut war und 2500 Menschen Platz geboten hätte.

Zum Ausschank kam ein niederbayerischer Edelhopfen aus einer Mainburger Brauerei. Auf der Wiesn mit kleinem Vergnügungspark gab es Tage für Geschäftsleute, Behörden und Vereine (was es ja heute immer noch gibt), aber ebenso für Arbeitnehmer und einen „Flugtag der Jugend“, als die Modellbaugruppe der Katholischen Jugend ihre ferngesteuerten Modelle vorführte.

Eine Attrappe der Laurentiuskapelle

Die Heimatzeitung, die schon zuvor den Puchheimern ihre herzlichen Grüße zur Feier „entboten“ hatte, schwärmte besonders vom einfach großartigen Festzug am Sonntag, der vom Altort bis zur Festwiese führte. 25 Pferde zogen die Wagen, Vereine und Schulen hatten 31 Szenen nachgestellt. Ein römischer Kampfwagen mit waschechten Römern soll dazugehört haben, genauso wie eine Attrappe der Laurentiuskapelle und ein Jagdbild aus dem Mittelalter.

Anschließend dann „saß man in fröhlicher Runde einander zuprostend bis spät in die Nacht zusammen“, wusste das Tagblatt. Die unterschiedlichen Gründungsdaten werden da wohl keine größere Rolle mehr gespielt haben. Denn wie hatte Pfarrer Jakob Hahn schon beim Festakt ausdrücklich gesagt: „Vor Gott sind 1000 Jahre wie ein Tag.“ (op)

Die Festschrift zur Tausendjahrfeier: Kühne Thesen und interessante Einblicke

Der historische Teil der Festschrift zur Tausendjahrfeier 1960 ist ein gründlicher Rückblick auf die Ortsgeschichte, auch wenn manche kühne These heute zu Spott einlädt. Dass etwa der Name der Laurentiuskapelle auf christliche Bewohner schon in der Antike zurückgeht oder die Römer das alte keltische „Schanzwerk“ auf dem Parsberg zu einer „Veste“ ausbauten, kann heute keineswegs als gesichert gelten.



Dass die Schlacht von Hoflach 1422 in Puchheim ihren Anfang nahm, bevor sie sich Richtung Alling auswuchs, kommt ebenso überraschend wie die Nachricht, dass die Schweden 1632 die Bevölkerung westlich von München fast gänzlich ausrotteten.



Erstaunlich mutet auch an, dass Puchheimer Kinder im 17. Jahrhundert zu einem Einsiedler in Maria Eich gegangen sein sollen, um dort in Lesen, Schreiben und Religion unterrichtet zu werden.



Diese „Überlieferung“ zitiert jedenfalls Gemeinde-Oberinspektor Wilhelm Lehner. Aber andererseits schreibt auch Rektor und Vize-Bürgermeister Ludwig Schwankhart detailliert und kundig über die Hausmüllfabrik. Rathauschef Müller selbst steuert einen Beitrag über das Kriegsgefangenen-Lager bei und mit dem Brucker Oberlehrer Karl Linus Leitl konnte noch ein Augenzeuge vom großen Flugtag im November 1913 berichten.



In jedem Fall ist die Festschrift eine Momentaufnahme aus der damaligen 3500-Einwohner-Gemeinde kurz vor dem Einbruch der Moderne. Die Versuchung, Puchheim-Bahnhof als Schlafstadt zu betrachten, sei angesichts der vielen Pendler groß, schreiben die Autoren. Aber viele hätten sich doch auch ein „nettes Häuschen mit Garten“ geschaffen und als gutes Zeichen galten die vielen Kinder. In Puchheim-Ort mit seinem rein bäuerlichen Charakter solle dagegen nach Ansicht der Behörden jede siedlungsähnliche, ortsfremde Randbebauung ausgeschlossen werden: „Damit das Bauerndorf nicht durch einen Gürtel mit Siedlungshäusern vorstädtischen Charakters eingeschnürt wird.“



Erst drei Jahre zuvor, waren Gröbenzeller und Lochhauser Straße als erste in der Gemeinde asphaltiert worden.



Im Kapitel „Vereinsleben“ findet sich unter anderem der VdK mit 80 kriegsbeschädigten Mitgliedern und der Gebirgstrachtenverein „D‘Gröb’nbachtaler“.



Schließlich, die Festschrift musste ja auch finanziert werden, stellen sich am Ende noch Industrie, Handel und Handwerk vor. Es gab Futtermittel- und Kohlenhändler, mindestens drei Cafes, darunter eines in der kleinen Münchner Straße, zwei Tankstellen in Puchheim-Bahnhof und die „Shell-Station“ an der Augsburger Straße, die mit einem angenehmen Aufenthalt im Tankstüberl warb.



Zum produzierenden Gewerbe gehörten die Limonaden-Herstellung und Fabriken für Mühlsteine, Strohseile, Gardinenleisten sowie Radio-, Phono- und Industriekoffer.



Die Gärtnerei Sturm empfahl sich in der Festschrift außerdem als „modernste im Landkreis“. Von den damaligen Namen kennt man heute aber nur noch die Metzgerei Wirth und das Café Göbl. Aber schon sehr nach heute klingt die Werbung des Textilgeschäfts von Ellen Laubmeyer: „Geh nicht fort – kauf am Ort!“ op