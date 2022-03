Der Außenbahnsteig ist für sie alternativlos

Werben dafür, dass es einen Außenbahnsteig in Puchheim gibt: Das Bündnis verschiedener Parteien und Organisationen beim Ortstermin am Bahnhof, mit dabei auch Bürgermeister Norbert Seidl (r.). © Weber

Sie lassen in ihrer Sache nicht locker: Das Bündnis für den Bau eines Außenbahnsteiges in Puchheim hat erneut ein öffentliches Signal gesetzt.

Puchheim – Vor der wichtigen Sitzung im Landtag wollten sie ihre Argumente noch einmal aufs Tapet bringen. Und es gibt sogar noch einen unerwarteten Verbündeten.

Die Streiter für Außenbahnsteige an der S-4-Linie haben kurz vor einer wichtigen Sitzung des Landtags-Verkehrsausschusses noch einmal mobil gemacht. Bei einem Pressegespräch am Puchheimer Bahnhof mit Abgeordneten, Kreis- und Stadträten erläuterte Thomas Brückner vom Brucker Verkehrsforum am späten Montagnachmittag, was die beiden Petitionen, die dem Landtag vorliegen, bezwecken.

Die eine, von mehr als 3000 Bürgern unterzeichnet, fordert einen zusätzlichen Außenbahnsteig in Puchheim. Dieser wäre (nahezu ebenerdig) für Menschen mit eingeschränkter Mobilität deutlich leichter zugänglich, da sie nicht Treppen beziehungsweise Aufzüge und Unterführungen passieren müssen, um zum Zug zu kommen, sondern höchstens kleine Rampen. Stichwort: tatsächliche Barrierefreiheit.

Die andere, von zahlreichen Verbänden eingereicht, will sicherstellen, dass beim künftigen viergleisigen Ausbau der Strecke der Fernverkehr über die Mittelgleise geführt wird. Die S-Bahn-Fahrgäste sollen ihre Züge jeweils über Außenbahnsteige erreichen oder verlassen können. Beide Eingaben wurden am Dienstag im Landtag beraten.

Einer der Politiker am Bahnhof war der FW-Landtagsabgeordnete Hans Friedl, der zwar seinen Vorrednern applaudierte, in der Sache selbst aber vage blieb. Der Freie Wähler, Mitglied des Verkehrsausschusses, kündigte an, im koalitionsinternen Vorgespräch vor der Sitzung „die CSU auf’s Gleis zu bringen“. Möglicherweise biete sich als vorläufiger Kompromiss ja ein Ortstermin in Puchheim an.

Auch seine SPD-Kollegin Natascha Kohnen erwartete von der Sitzung keine endgültigen Ergebnisse. Bevor man auf Grundlage von vermutlich wieder „dünnem Material“ von Bahn und Ministerium urteile, sollte über die Petitionen besser später entschieden werden.

Bürgermeister Norbert Seidl (SPD) hielt S-Bahn-Mittelbahnsteige (wie von der Bahn geplant) zwischen hohen Lärmschutzwänden auch städtebaulich für „eine Katastrophe“. Von den Verantwortlichen werde immer nur ein wirkliches Argument gegen den außen abgewickelten Nahverkehr gebracht: Dass man nämlich bei „Störfällen“ im Fernverkehr leichter handeln könne. Die Bahn plane also für den Störfall, nicht für den Normalfall, lautet Seidls Schlussfolgerung.

Von einem unerwarteten Verbündeten für die S-Bahn-Außenbahnsteige berichtete schließlich noch die Grünen-Bundestagsabgeordnete Beate Walter-Rosenheimer: Die Feuerwehr. Denn die wende viel Zeit auf, um Fahrgäste aus steckengebliebenen Aufzügen vom oder zum Mittelbahnsteig zu befreien.

Später wurde bekannt: Es wird einen Vor-Ort-Termin mit Abgeordneten geben. (op)

