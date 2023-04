Der Feuerwehr steht diesmal ein ganz besonderer Einsatz bevor

Von: Kathrin Böhmer

Haben sich richtig reingehängt: Die Feuerwehr Puchheim-Bahnhof feiert ihren 100. Geburtstag. © FEUERWEHR PUCHHEIM-BAHNHOF

Der Countdown läuft und die Feuerwehr Puchheim-Bahnhof ist schon voller Vorfreude.

Puchheim – Seit Monaten begleiten die fleißigen Ehrenamtlichen die Vorbereitungen auf ihre Feier zum 100. Geburtstag in den sozialen Netzwerke, sammeln Sponsoren, hängen Plakate auf und organisieren. Nun ist es nur noch ein Tag bis das große Programm auf dem Volksfestplatz endlich steigen kann

Schon eingetroffen ist die Festzeitschrift mit 100 Seiten. Sie enthält einige spannende Details, was den Kameraden damals in den 1920er-Jahren an Material zur Verfügung stand. Zum Beispiel: eine Saug- und Druckspritze (zweirädrig), 100 Meter Schlauch C52, eine Aufstellleiter mit Stützstangen, 15 Helme und 16 Dienströcke. Bei der Ausrüstung hat sich so einiges getan. Erst kürzlich präsentierte die Wehr den neuen Zuwachs im Fuhrpark: die Drehleiter „Florian Puchheim-Bahnhof 30/1“.

Die Arbeit der Feuerwehr kann man sich beim Feuerwehrerlebnistag anschauen. Der Durst kann dann beim Party-Abend gelöscht werden. Los geht es am morgigen Donnerstag mit dem bekannten Kabarettisten Christian Springer.

Von Sauwuid bis Söder: Das ist auf dem Volksfestplatz alles geboten

Donnerstag, 27. April: ab 17 Uhr, Einlass und Bewirtung im Bierzelt auf dem Volksfestplatz; 19 Uhr, Vorprogramm mit Mary Long und Showtanz von Jaqueline Krois; 20 Uhr, Kabarett, Christian Springer

Freitag, 28. April: ab 17 Uhr, Einlass und Bewirtung; 19.30 Uhr, Konzert, Austria Project

Samstag, 29. April: ab 10 Uhr, Beginn und Bewirtung, 10.15 Uhr, Übung der Hundestaffel 11 Uhr, Jugendübung „Technische Hilfeleistung“; 12 Uhr, Modenschau; 14 Uhr, Übung „Technische Hilfeleistung“; 15 Uhr, Übung der Hundestaffel; 16 Uhr, Übung „Brand“; 19 Uhr, Partyband Sauwuid (ehemals Saustoi); der Eintritt frei; Reservierung unter www.moerz-festzelte.de oder einfach spontan vorbeischauen.

Sonntag, 30. April: 8.30 Uhr, Begrüßung und Weißwurstfrühstück; 9.30 Uhr, Rede des 1. Vereinsvorsitzenden und 1. Kommandanten; 10.15 Uhr, Gottesdienst am Sportplatz des Gymnasiums, Grußworte Landrat Thomas Karmasin, Bürgermeister Norbert Seidl und Kreisbrandrat Christoph Gasteiger, 11.30 Uhr, Mittagessen; 13.30 Uhr, Festumzug; 14.30 Uhr, Ansprache Ministerpräsident Markus Söder; 15 Uhr, Grußworte der Gäste;

Die Musik: Samstagnachmittag sorgen „Pfundsblech“ für musikalische Stimmung. Der Festakt wird durch das Puchheimer Blasorchester musikalisch untermalt, der Gottesdienst durch den Posaunenchor Puchheim.

Tickets für Konzert und Kabarett gibt es für 23,50 Euro bei der Buchhandlung Bräunling und auf www.eventim.de. gar

