In der Stadt unterwegs: Der Kapitän der Puchheimer Rikscha

Ein guter Rikscha-Fahrer muss den Umgang mit Menschen mögen: Michael Stöckemann liebt seine Aufgabe. Von der Stadt erhält er für sein Engagement eine Auszeichnung. © PETER WEBER

Wenn Menschen nicht so gut zu Fuß sind, dann können sie in Puchheim auf ein besonderes Gefährt zurückgreifen: die Senioren-Rikscha, die sie etwa zum Stadtfest kutschiert.

Puchheim – Die Idee brachte Michael Stöckemann nach Puchheim. Seither ist er der Kapitän – und weiß ganz genau, welche Voraussetzungen man dafür so braucht.

Derzeit hält sie noch Winterschlaf in einer Garage des Haus Elisabeth, aber ab März soll sie wieder einsatzbereit sei: Die Senioren-Rikscha von Stadt und Pflegeheim. Das Fahrrad-Taxi auf drei Rädern erlebte seine offizielle Jungfernfahrt zwar schon im vergangenen Frühjahr unter großem öffentlichen Hallo, seitdem wurde es aber nur mäßig gebucht, wie Cheffahrer Michael Stöckemann erzählt. Er und seine vier Kollegen haben noch definitiv Luft nach oben.

Es gibt zwar sogar einen Verein, der unter dem Namen „Radeln im Alter“ solche Rikscha-Ausflüge für Ältere organisiert. Nach Puchheim brachte die Idee aber der heute 66-jährige Jung-Rentner Stöckemann. Er knüpfte die Drähte zu Stadt und Seniorenheim – und den Mitfinanziers von der Sparkasse.

Keine Luxusversion

Denn selbst das Puchheimer Modell – beileibe keine Luxusversion – kam auf Anschaffungskosten von 6500 Euro. Im Unterhalt scheint es es dafür günstig zu sein, bisher wurden noch keine Spezialisten für Wartung oder Reparaturen gebraucht. Das entsprechende Fachwissen habe man aber, versichert Stöckemann, und im Jugendzentrum stünde eine Fahrradwerkstatt zur Verfügung.

Der geringe Verschleiß wird auch mit der bisher eher bescheidenen Nachfrage zu tun haben. Im Haus Elisabeth, wo sich immerhin drei Pflegerinnen als Fahrerinnen anleiten ließen, gibt es doch mehr Bettlägerige als ursprünglich gedacht und die Passagiere sollten zumindest in der Lage sein, selbstständig ein- und auszusteigen.

Aufsehen

Bei öffentlichen Einsätzen – auf dem Stadtfest oder zum ZaP-Jubiläum – war der Zuspruch zwar durchaus befriedigend, aber deutlich mehr Kinder als Erwachsene nutzten diese Form der Mobilität. Und wie sich bei einer Werbefahrt durch die Lochhauser Straße zeigte, sorgt das rote Dreirad zwar durchaus für Aufsehen. Aber Ältere, so die Erfahrung des Crew-Kapitäns, lehnen oft dankend ab. Für so etwas seien sie noch zu jung.

Was braucht ein guter Rikscha-Fahrer? Er muss den Umgang mit Menschen mögen und darf nicht ganz eingerostet sein, sagt der passionierte Mountain-Biker Stöckemann. Denn schließlich muss man ein 65 Kilogramm schweres Gerät, sich selber und noch bis zu zwei Passagiere bewegen, was immerhin die stabile Straßenlagefördert. Aber ohne Elektro-Antrieb würde man nach hundert Metern schlapp machen.

Und schließlich führen die längeren Touren nicht nur durchs platte Puchheim, sondern bis hinauf zum Parsberg und in die Aubinger Lohe. „Am hinteren Teil“, also dem auf dem Sattel, merke man die Kilometer dann schon, berichtet der Chefpilot.

Keine Vorkenntnisse

Der Fahrgast selbst braucht keine Vorkenntnisse oder körperliche Mindestkondition. Schwindelfrei muss man nicht sein, auch wenn man auf einigen Wegen schon mal etwas durchgerüttelt werden kann. Und für den Fall, dass es unterwegs zu frisch werden sollte, sind immer ein paar Decken mit dabei.

Das Ausflugstaxi ist nicht ausschließlich für Senioren reserviert. Auch Enkel und Oma können sich gemeinsam Puchheim anschauen, die erwachsene Tochter ihren betagten Vater einladen. Einmal gab es zu einem 90. eine Geburtstagsfahrt zusammen mit dem Bürgermeister.

Aber ausweiten wollen die fünf Chauffeure ihr Angebot bisher noch nicht, etwa auf Einkaufsfahrten oder um ein Pärchen zum Standesamt zu kutschieren. Für den gelernten Schriftsetzer Stöckemann ist Rikscha-Fahren übrigens nicht das einzige Ehrenamt. Er wirkt in Puchheim als Digitalhelfer und macht in einer Münchner Klinik Patientenbesuche. Verdienen tut er hier wie dort nichts als ein Dankeschön, aber demnächst wird er von der Stadt den Engagement-Preis „Puchheim Puls“ in der Kategorie Alltag erhalten. (Olf Paschen)

Informationen und Anmeldungen bei der Ehrenamtskoordinatorin im Rathaus unter der Telefonnummer (089) 80 09 65 26.

