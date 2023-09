„Unglaubliche Bandbreite“: Der neue PUC-Chef kommt aus Wien

Den großen und alle anderen Säle des PUC mit Leben zu füllen: Das ist einer der Aufgaben, die Horst Dinges erledigen muss. archivfoto © © Oliver Jaist Fotografie

Das Puchheimer Kulturzentrum hat einen neuen Verantwortlichen. Seit dem 1. September ist der 50-jährige Horst Dinges sowohl Chef im PUC als auch Leiter des städtischen Kulturamtes.

Puchheim – Der Personalausschuss des Stadtrats hatte sich schon im Frühsommer unter mehreren Bewerbern mehrheitlich für den zuletzt in Wien tätigen Theater-Regisseur entschieden. Er tritt nach einem halben Jahr Vakanz die Nachfolge von Katrin Neoral an, die nach nur wenigen Monaten wegen der Fülle von Verwaltungstätigkeiten wieder das Handtuch geworfen hatte.

Gute Nerven

Das soll dem Neuen nicht passieren. Er hoffe doch, „ein breites Kreuz und gute Nerven“ zu haben, sagte Dinges dem Tagblatt. Außerdem reize ihn auch die doppelte Herausforderung, die ihn in Puchheim erwartet: Einerseits die administrativen Aufgaben, für die er sich als studierter Kulturmanager gerüstet fühlt. Zum anderen das marktorientierte Management einer Veranstaltungsstätte, die nach Möglichkeit nicht ganz so tiefrote Zahlen schreiben soll wie in der Vergangenheit. In Puchheim sieht er eine „unglaubliche Bandbreite“ von Angeboten (und Möglichkeiten), „die man bedienen kann und bedienen muss“.

Obwohl er früher nie im PUC war, ist ihm die Stadt nicht ganz unbekannt gewesen. In Bergkirchen (Landkreis Dachau) gehörte er einst zum Ensemble des „Hoftheaters“, mit dem Dinges auch auf Tournee war. Eine von vielen Stationen in einer branchenüblich bewegten und bunten Vita: Der gebürtige Heilbronner war auch Leiter zweier Jugendkunstschulen im Schwarzwald, bevor er in den letzten Jahren als Regisseur und Schauspieler in der österreichischen Hauptstadt arbeitete.

Dort inszenierte er vor allem Operetten und Opern, darunter auch Produktionen speziell für Kinder. Aber obwohl sein siebenjähriger Sohn und seine fünfjährige Tochter dort geboren sind, scheint er als Piefke nie so ganz angekommen zu sein. „Man wird doch sehr zum Deutschen gemacht, ich bin froh, dass ich wieder hier bin“, sagt er.

Erstmal zuhören

Pläne für den neuen Job hat Dinges seinen Worten nach „ganz viele“, aber zunächst das Wichtigste sei, erst mal zuzuhören. Um Kultur in Puchheim neu zu erfinden, trete er ohnehin nicht an. Etwas nicht viel weniger Wichtiges hat er mit viel Glück schon in Rekordzeit gefunden: Ein Zuhause für sich und die Seinen in Puchheim-Bahnhof. Er glaubt zwar nicht, dass die neue Tätigkeit so viel ruhiger wird als das etwas unstete bisherige berufliche Leben. Aber eben der Familie zuliebe hat er auch etwas Kontinuität gesucht: „Greifbar sein statt sechs Wochen unterwegs zu sein“, nennt er es.

Aus dem Rathaus hört man, dass der gewählte Bewerber mit seiner Erfahrung, seiner breit gefächerten bisherigen Arbeit überzeugt habe. Und man sei zuversichtlich, dass er die „Vernetzung“ aller Akteure hin bekomme, dass Kultur den Weg aus dem Tempel PUC hinaus in die ganze Stadt finde.

