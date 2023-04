Die Eheschließung war die beste Entscheidung ihres Lebens

Gratulation zum Jubiläum: Georg und Ingeborg Nawratil feiern heute noch ihren Kennenlerntag. Seit 60 Jahren sind sie miteinander glücklich verheiratet. Hierzu gratulierte Michael Peukert als Vertreter der Stadt. Er brachte Leckereien von Brucker Land mit. © Weber

Ingeborg und Georg Nawratil sind seit 60 Jahren ein sehr gutes Team. Sie haben jetzt ihre diamantene Hochzeit gefeiert.

Puchheim – 60 Jahre Ehe feierten Georg und Ingeborg Nawratil. Die Puchheimer sind nach dieser langen Zeit immer noch glücklich. „Es gab in meinem Leben nicht viele Entscheidungen, bei denen ich mir so sicher war, wie bei jener, meine Frau zu heiraten“, sagt Georg Nawratil, der gebürtig aus dem Sudetenland kommt. „Ich habe diesen Schritt nie bereut. Von der ersten Sekunde an war ich mir sicher, dass ich sie will und das will ich auch heute noch.“

Liebe auf den ersten Blick

Und es war Liebe auf den ersten Blick. In seinem damaligen Studentenwohnheim in München fand ein Ball der Volksschullehrer statt. „Ich hörte, während ich in meinem Zimmer gelernt habe, im Speisesaal Musik, die mich unendlich nervte“, erzählt der heute 87-Jährige. Daraufhin verließ er sein Zimmer und holte sich ein Bier. Während er die Tanzenden beobachtete, fiel sein Blick auf die damals 20-Jährige Ingeborg. „Ich sah sie und wusste: Sie ist es“, sagt Georg Nawratil. Den Kennenlerntag feiert das Paar heute noch.

Doch es war gar nicht so einfach, der Mann an ihrer Seite zu werden. „Sie war sehr schön und deshalb von vielen Männern umworben“, erklärt er weiter. Schlussendlich entschied sich Ingeborg, dann aber doch für ihren heutigen Ehemann.

1963 heirateten die beiden erst standesamtlich in Miesbach, anschließend folgte die kirchliche Trauung in München. Im selben Jahr ging es dann auf Hochzeitsreise. Eine Woche nach Italien sowie eine Woche nach Lindau, in die Heimat von Ingeborg Nawratil. 1975 kauften die beiden ein Haus in Puchheim, in dem sie heute noch leben. Das Paar hat zwei Kinder, fünf Enkel und sogar eine 7-Jährige Urenkelin.

Georg und Ingeborg Nawratil feiern heute noch ihren Kennenlerntag. Seit 60 Jahren sind sie miteinander glücklich verheiratet. © mm

Ingeborg Nawratil war als Lehrerin tätig. Die meiste Zeit war sie am Gymnasium Gauting als Sportlehrerin beschäftigt. Georg arbeitete nach seinem Jura-Studium als Richter. Einige Jahre später schloss er außerdem noch ein Psychologie-Studium ab, da ihn dieser Themenbereich so interessierte.

Tanzen und Schach

Auch privat ist der Sport für Ingeborg Nawratil sehr wichtig. Sie geht ins Fitnessstudio. Auch das Tanzen gehört zu ihren Interessen. Ihr Ehemann spielt Schach. Er ist Mitglied im Schachclub. Gemeinsam erkunden sie die Welt: „Wir unternehmen immer noch viele Reisen zusammen. Wir sind gerne am Strand in der Sonne“, erzählt Georg Nawratil.

Warum sie so lange glücklich verheiratet sind, beschreibt Ingeborg wie folgt: „Wir sind total verschieden, treffen uns aber in der Mitte. So können wir bei Entscheidungen unterschiedliche Meinungen mit einbeziehen und die Dinge aus unterschiedlichen Blickwinkeln sehen. Das ist schon hilfreich.“

Sie beschreibt ihren Mann als Theoretiker und sich als Praktikerin in der Beziehung. Und auch wenn es mal zu Streitigkeiten kommt, vertragen sich die beiden anschließend wieder. Und das seit 60 Jahren. ANTONIA PLAMANN

