Ursachensuche: Wenn Retter angepöbelt und bedroht werden

„Sind Rettungskräfte Freiwild?“ Darüber diskutierten im Kulturzentrum PUC auf Einladung der SPD (sitzend v.l.) Thomas Rieck, Florian Kirner, Bernd Holthusen und Maria Kyriazopoulou. SPD-Vorstandsmitglied Jean-Marie Leone (am Mikrofon) moderierte die Veranstaltung im sehr gut besuchten Saal. © Weber

Wenn Retter zu Opfern werden wie in der letzten Berliner Silvesternacht, ist die Empörung von großem Unverständnis begleitet. Was treibt Leute dazu, ausgerechnet jene anzugreifen, auf die jeder mal angewiesen sein kann? Die Puchheimer SPD begab sich auf Ursachensuche.

Puchheim – In Puchheim selbst gab es mit einer Ausnahme bisher keine vergleichbaren Ausschreitungen. Das wurde bei der Diskussionsrunde, zu der zwei Praktiker, ein Wissenschaftler und ein Kabarettist ins Kulturzentrum PUC eingeladen waren, mitgeteilt. Nur in der Neujahrsnacht 2011/2012 eskalierte bei einem Balkonbrand in der Planie die Situation. Feuerwehrleute auf der Drehleiter wurden mit Feuerwerksraketen beschossen, ein Fahrzeug abgefackelt.

Beschimpfungen nehmen zu

Thomas Rieck, der langjährige Kommandant der Wehr im Stadtteil Bahnhof, berichtete aber auch, dass Verbalattacken und Beschimpfungen keine Seltenheit mehr seien. Passanten würden ihnen, wenn der Weg versperrt sei, inzwischen erklären, ob ein Einsatz tatsächlich nötig sei. Im Übrigen kämen Pöbeleien bei weitem nicht nur von Jugendlichen.

Und sogar jemand „mit höheren Weihen in der Stadtverwaltung“ soll schon Drohungen ausgestoßen haben, weil er nicht durch durfte. „Wir sind noch hoch motiviert, wir können noch damit umgehen, keiner streicht die Segel,“ sagte Rieck aber auch. Zumal es ja auch ein Dankeschön mit ein paar Zeilen oder einer Spende von Menschen gebe, denen geholfen werden konnte.

Alkohol spielt oft eine Rolle

Aus ärztlicher Sicht ist der Alkohol der wesentliche Aggressionstreiber. Maria Kyriazopoulou, Notfallmedizinerin und Unfallchirurgin, wusste von ländlichen Dorffesten, auf denen sich „sonst normale Menschen“ bis zur Besinnungslosigkeit zuschütten und dann auf dem Sanka rumturnen oder sich einen Spaß daraus machen, den Rettungswagen zu blockieren. „Es war schon immer schlimm,“ meinte die Ärztin der Münchner Klinik Rechts der Isar. Für bedenklicher hielt sie aber, dass nüchterne, also nicht-betrunkene Menschen in der Notaufnahme ausrasten, weil sie nicht als erste behandelt werden. „Das ist noch viel heftiger, das nimmt mich mehr mit,“ sagte sie.

Gewaltbereitschaft nimmt eher ab

Hat die Gewaltbereitschaft Jugendlicher insgesamt zugenommen oder sind nur die bewegten Bilder davon zahlreicher geworden? Laut Bernd Holthusen, der beim Deutschen Jugendinstitut über Präventionsstrategien forscht, geben die Kriminalstatistiken keine Anhaltspunkte für zunehmende Aggressionen her.

Die Zahl der gravierenden Gewalttaten (vor allem Raub und schwere Körperverletzungen) von 14- bis 21-Jährigen ist zwar von den 90er--Jahren bis 2007 stark angestiegen, seitdem aber wieder um die Hälfte zurückgegangen. Seiner Meinung nach Ergebnis eines breiten gesellschaftlichen Diskurses und zahlreicher Präventionsbemühungen, vielleicht auch des mittlerweile gesetzlich verankerten Rechts auf gewaltfreie Erziehung. Denn Gewalttäter waren zumeist selber Opfer von Gewalt.

Mit solchen Daten habe er „uns die wunderschöne Weltuntergangsstimmung versaut“, scherzte Florian Kirner, in Puchheim und Eichenau aufgewachsener Autor und Kabarettist, heute Schlossbesitzer und Bürgermeister-Kandidat im thüringischen Hildburghausen. Auch dort war es in der letzten Silvesternacht zu Ausschreitungen gekommen, auf Einsatzkräfte wurde mit Flaschen und Raketen gezielt.

Kirner spielte sein Audio-Interview mit einem 18-jährigen Sanitäter auf dem Marktplatz ab, der es nur noch „peinlich“ fand, wie da Gleichaltrige grölend per Live-Stream vom Einsatz berichteten. Nur: Wenig später schickte das Innenministerium eine Polizeitruppe in das vermeintlich von Rechtsradikalen beherrschte Hildburghausen. Eine Frau wurde aus dem Rollstuhl gezerrt, bei Kontrollen kamen sich die Einwohner vor, als wäre eine Besatzungsmacht eingefallen, erzählte Kirner.

Feuerwehr hat großen Zulauf

Kann auch so ein Auftreten Aggressionen gegen alle Menschen in Uniform schüren, auch wenn sie ehrenamtlich unterwegs sind? Oder sind, wie Florian Kirner glaubt, einfach „gewisse Selbstverständlichkeiten nicht mehr selbstverständlich“, was den Anstand und den Respekt betrifft. Feuerwehr-Mann Rieck diagnostizierte ein zunehmend „hemdsärmeliges Verhalten“, beileibe nicht nur bei Jugendlichen, konnte dem Publikum aber auch Mut machen. Die Wehr in Puchheim-Bahnhof erlebe seit zwei Jahren einen „Wahnsinnszulauf“ von Jugendlichen. Es gebe eben immer noch genug Menschen, „die nachts aufstehen, wenn es piepst“. (op)

