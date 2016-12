Drei Männer randalieren in der S-Bahn

Sie zerkratzen Fahrkartenautomaten und bespucken Fensterscheiben der S-Bahn

Puchheim - Drei Männer im Alter zwischen 21 und 25 Jahren belästigen in der S-Bahn eine Frau und randalieren. Fahrgäste rufen die Polizei.

Drei Männer im Alter zwischen 21 und 25 Jahren haben am Donnerstagabend eine Frau in der S-Bahn von Puchheim in Richtung Ebersberg belästigt. Zuvor zerkratzten sie am S-Bahnhof Puchheim einen Fahrkartenautomaten.

Wie die Polizei berichtet, belästigten die drei Männer auf der Fahrt nach München eine junge Frau, stiegen auf Sitzbänken herum und einer, ein 21-Jähriger aus Inning am Ammersee, hantierte - für alle Reisende erkennbar auffällig - mit einem Messer.

Nachdem mehrere Reisende aus der S-Bahn die Polizei verständigt hatten, wurden die drei Männer am Bahnhof Pasing von Beamten der Bundespolizei angetroffen. Beim Aussteigen schlug der Inninger, von den anderen beiden mit Worten wie "du traust dich eh nicht" angestachelt, mit der Hand gegen die Glasscheibe der Türe. Diese splitterte daraufhin. Zudem bespuckten die Männer Fensterscheiben.

Insbesondere der 20-Jährige Inninger war äußerst aggressiv gegenüber der Polizei. Bei der Durchsuchung fanden Beamte in der Jackeninnentasche des 21-Jährigen einen sogenannten "Hirschfänger", der sichergestellt wurde. Bei dem jungen Mann wurde später eine Atemalkoholkonzentration von 1,35 Promille festgestellt.

Ermittlungen der Polizei ergaben, dass der Fahrausweis am Puchheimer Bahnhof frische Kratzspuren aufwies. Die Polizei wertet nun Videoaufnahmen vom S-Bahnhaltepunkt sowie der S-Bahn aus.

