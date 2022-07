Ein Fahrrad-Wegweiser als Symbol für 30 Jahre Freundschaft

Von: Kathrin Böhmer

Auf einem Schild am Grünen Markt ist zu sehen, wie weit die Entfernung zur Partnerstadt ist. © mm

Die Stadt Puchheim und ihre österreichische Namensvetter-Partnerstadt Attnang-Puchheim blicken auf eine 30-jährige Freundschaft zurück.

Das wurde kürzlich beim Volksfest gefeiert, es spielte die Blaskapelle aus Österreich. Bürgermeister Norbert Seidl (SPD) führte zudem seine Amtskollegen Peter Groiß aus Attnang-Puchheim und László Balogh aus Nagykanizsa in Ungarn mit Zweitem Bürgermeister Manfred Sengl (Grüne) und Drittem Bürgermeister Thomas Hofschuster (CSU) sowie Stadträten und Bürgern per Rad durch die Stadtgeschichte.

Irgendwie stand alles im Zeichen des Rads. „Bewegung erweitert den ‚Rad-ius‘ und lässt Freunde finden“, sagte etwa Seidl im Rahmen der Feierlichkeiten. Da passt es ja auch ganz gut, dass es nun einen Fahrrad-Wegweiser als Symbol der Freundschaft gibt. Auf einem Schild am Grünen Markt ist zu sehen, wie weit die Entfernung zur Partnerstadt ist: 257 Kilometer. Das ist machbar, besonders in Zeiten von E-Bikes, heißt es von der Stadt. Ein Schild für das oberbayerische Puchheim wird in Attnang-Puchheim aufgestellt. Für das Foto am Grünen Markt posierten (v.l.) Josef Ehrensberger, Referent für Städtepartnerschaften, Bauhof-Mitarbeiter Thomas Reithmann, Bürgermeister Norbert Seidl, Bauhof-Mitarbeiter Andreas Birke und der Erste Bürgermeister aus Attnang-Puchheim Peter Groiß.