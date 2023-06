Foodtruck-Festival: Vom Aktiv-Kohle-Eis zum Burrito-Burger

Von: Kathrin Böhmer

Beliebtes Fotomotiv: außergewöhnliche Essenskreationen, wie sie Stars der deutschen Foodtruck-Szene in Puchheim präsentieren. © Foodtruck-Festival

Zum ersten Mal gastiert das Original-Foodtruck-Festival auf seiner Tour in Puchheim. Da ist für Fans von außergewöhnlichen kulinarischen Leckereien einiges geboten.

Puchheim – Von schwarzem Aktivkohleeis bis zur Burrito-Burger-Kombi reicht das Angebot. Und das Beste: Man kann hier auch kleine Probierportionen ordern.

Rollende Foodtrucks sind nicht neu in Puchheim. Aber das nach eigenen Angaben originale Food-Truck-Festival aus Fürth macht auf seiner Jubiläumstour (zehn Jahre) zum ersten Mal Station auf dem Volksfestplatz an der Bürgermeister-Ertl-Straße.

Für jeden Geschmack

Fans können sich auf Streetfood aus der ganzen Welt freuen: von den klassischen und äußerst beliebten Kartoffelvariationen bis hin zu sehr Exotischem wie pechschwarzem Aktivkohleeis oder spannenden Kombinationen wie „Burgeritos“ (Burger im Burritomantel). Der Veranstalter verspricht, dass für jeden Geschmack etwas dabei ist. Und man kann kleine Portionen (so genannte Taster) für maximal vier Euro ordern, wenn man möglichst viele Leckereien der deutschen Größen der Streetfood-Szene ausprobieren will. Los geht es am morgigen Freitag um 16 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos.

Rahmenprogramm

Neben den Spezialitäten aus aller Welt ist auch ein Rahmenprogramm für große und kleine Besucher geboten. Das ganze Wochenende können sich die Kinder in einer Hüpfburg und auf Trampolinen austoben. Außerdem gibt es Kinderschminken und Henna-Tattoos. Am Sonntag ist Familientag, mit Gauklern, Stelzenläufern und Kasperletheater (13 und 17 Uhr).

Die Großen können Beerpong spielen oder sich in der Chill-Out-Area entspannen, während sie sommerliche Cocktails genießen und 20 Stunden Live-Musik lauschen. Für die musikalische Unterhaltung sorgen ein Live-DJ sowie die Entertainer Charles Johnson & Diaz mit einem Musikrepertoire von den 1960er-Jahren über Schlager, Rock, Pop und den besten Hits von heute.

Die Foodtrucks

Diese Foodtrucks sind für Puchheim angekündigt: Black Monkey (schwarzes Aktivkohle-Eis), Burgerrito (Burger im Burritomantel), Heilig Eventfood (Grilled Cheese Sandwiches), Jos Philly Cheese Steak (Rinderroastbeef mit Käsesauce, Kreischers Kartoffelhütte (Kartoffelchips & -ecken), Lady Di Diner (Langos), Mac’n’Cheese, Meze Akademi (Souvlaki & Gyros Pita), Mr. & Mrs. Smith (Beef Brisket, Pulled Pork, Spareribs), Oh my Tacoh (Tacos/Burritos) Poffertjes (holländische Mini-Pancakes) Rol’s NewYork Cheescake (Cheesecake Sticks), Rosas Burgerbox (Beef- Burger), Stranger74 (sommerliche Cocktails) und Streetfood Vittoria (ausgefallene Burgerkreationen). gar

Das Festival ist am Freitag, 2. Juni, 16 bis 22 Uhr, Samstag, 3. Juni, 12 bis 22 Uhr, und Sonntag, 4. Juni, von 12 bis 19 Uhr.

