Kellerbrand in Einfamilienhaus

Ein Kellerbrand in einem Puchheimer Einfamilienhaus hat großen Schaden angerichtet. Die Bewohner erlitten leichte Rauchgasvergiftungen.

Puchheim - Aufgrund von starker Rauchentwicklung wurde die Feuerwehr am Mittwochmorgen gegen 6.30 Uhr in die Bäumlstraße gerufen. Im Keller eines Einfamilienhauses brannte es. Die Einsatzkräfte wurden dem Feuer schnell Herr, es entstand jedoch ein Brandschaden von circa 50 000 Euro an dem Gebäude. Die vier Bewohner des Hauses erlitten eine leichte Rauchgasvergiftung und mussten vorübergehend ins Krankenhaus gebracht werden. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck vermutet, dass die Sauna im Keller der Ursprung des Feuers war.