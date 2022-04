Ein Neuanfang nach dem Alptraum der Sucht

Von: Ulrike Osman

Teilen

Schmerzmittel können abhängig machen. © MiS/imago

Ostern ist das Fest der Auferstehung, im weitesten Sinne auch des Neuanfangs. Genau so einen hat die Puchheimerin Doris G. geschafft.

Puchheim – Die Mutter von fünf Kinder war abhängig von Schmerztabletten, fast hätte die Sucht ihr das Leben gekostet. Nun will sie andere wachrütteln.

In eine Abhängigkeit hineinrutschen geht schneller als man denkt. Und es kann jedem passieren – Doris G. hat das am eigenen Leib erfahren. Die 32-Jährige schluckte Schmerztabletten, bis die Folgen sie fast das Leben gekostet hätten. Jetzt möchte sie anderen Betroffenen helfen.

Dazu gehört für sie, das Denken der Gesellschaft zu ändern. Denn viel zu oft erfahre man als Suchtkranker Stigmatisierung und müsse zu lange auf Hilfe warten. G. geht bewusst mit ihrer Geschichte an die Öffentlichkeit: „Ich möchte aussprechen, was totgeschwiegen wird.“ Oft würden sich die Betroffenen schämen und kein offenes Ohr finden.

Rückenschmerzen

In den sozialen Medien bekommt die 32-Jährige jeden Tag Nachrichten von Abhängigen und ihren Angehörigen. Die Menschen suchen Gehör, Verständnis, Hilfe. „Daran sieht man, was für ein Riesenthema das ist.“ Doris G. will wachrütteln. Sucht ist eine Krankheit. „Dahinter steckt immer ein Mensch und ein Problem“, sagt sie. „Sucht sucht man sich nicht aus.“

Ihre eigene Geschichte ist dafür das beste Beispiel. Sie begann mit chronischen Rückenschmerzen. Die Puchheimerin wachte morgens damit auf, quälte sich durch den Tag, schlief abends damit ein. Sie lief von Arzt zu Arzt, probierte Therapien, doch nichts half. „Eine schmerzfreie Zeit kannte ich jahrelang nicht“, erinnert sich die 32-Jährige.

Als Mutter von fünf Kindern musste die Alten- und Krankenpflegerin aber irgendwie funktionieren. Bei den Ärzten galt sie als austherapiert. Einer schob ihr schließlich ein Betäubungsmittelrezept über den Schreibtisch. G. wusste, was das Medikament bewirken würde. Sie nahm es trotzdem. „Ich wollte unbedingt ein paar Stunden am Tag schmerzfrei sein.“

Immer mehr

Am Anfang funktionierte das wunderbar. Die Puchheimerin war selig, dass die Beschwerden für eine Weile Ruhe gaben. Doch bald musste sie die Medikamentendosis steigern. „Man entwickelt eine gewisse Toleranz“, erklärt sie. „So rutscht man sehr schnell in die Abhängigkeit hinein.“ Der Nachschub war kein Problem, sie bekam ein Rezept nach dem anderen. Irgendwann schluckte Doris G. so viele Tabletten, dass es gefährlich wurde. Sie bekam epileptische Anfälle.

„Ich habe gewusst, dass ich mit meinem Leben spiele“, sagt sie rückblickend. Vergeblich versuchte sie, von den Betäubungsmitteln loszukommen. Doch die Beratungsstellen hatten monatelange Wartelisten. Und die Ärzte, an die sie sich wandte, wollten sie in stationären Entzug schicken – das sei die einzige Möglichkeit. Doch für mehrere Monate in eine Klinik zu gehen, war keine Option. „Ich konnte ja meinen Mann mit den Kindern nicht so lange allein lassen.“ Dann kam der Tag, an dem Doris G. einen besonders heftigen epileptischen Anfall erlitt.

Endlich hört jemand zu

„Wenn mein Mann nicht da gewesen wäre, würde ich nicht mehr leben“, ist sie überzeugt. Bald danach saß sie in der kbo-Isar-Amper-Klinik in Bruck zum ersten Mal einer Ärztin gegenüber, die ihr wirklich zuhörte und auf sie einging. „Sie hat die richtigen Fragen gestellt. Und ich hatte zum ersten Mal das Gefühl, angehört zu werden.“

Mit Hilfe dieser Ärztin machte sie einen ambulanten Entzug, bei dem die Medikamentendosis nach und nach auf null reduziert wurde. Ihre Familie war an ihrer Seite, die Ärztin konnte sie Tag und Nacht anrufen. Nach sechs Wochen, in denen ihr jeder Tag wie eine Ewigkeit vorkam, war der körperliche Entzug geschafft.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Psychisch von den Medikamenten loszukommen, dauerte länger. „Man denkt, man kann nicht leben ohne die Tabletten.“ In dieser Zeit begann G. damit, Tagebuch zu schreiben. Dabei wurde ihr klar, wie vielen Menschen es so geht wie ihr. „Und die haben vielleicht keine Familie, keinen wirklichen Ansprechpartner.“

Fortbildung

Diesen Menschen möchte sie zuhören. Inzwischen absolviert die Puchheimerin eine zehnmonatige Fortbildung im Bereich Suchtberatung und -prävention. Sie will als psychologische Begleiterin auf einer Suchtstation arbeiten und Gesprächstherapien anbieten. „Als ehemalige Betroffene weiß ich, wie man sich fühlt und was man braucht. Wir wollen verstanden werden.“

Den Satz sagt sie mehrmals, er kommt aus tiefstem Herzen. Außerdem möchte die 32-Jährige Aufklärungsarbeit an Schulen leisten. Möchte zeigen, wo Risiken lauern, in eine Essstörung, in die Spiel- oder Handysucht hineinzugeraten. „Die Gefährdung beginnt ja schon mit dem Leistungsdruck in den höheren Klassen.“

Die Rückenschmerzen sind wieder da, seit sie keine Tabletten mehr nimmt. Ganz verschwinden werden sie wohl nie. Aber die 32-Jährige hat gelernt, damit zu leben – mit Hilfe von Sport und einem guten Osteopathen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.