Endlich anstoßen mit den Helden der Stadt

Puchheim

Von Kathrin Böhmer schließen

Sie helfen alten Menschen beim Einkaufen, erklären den Bürgern die Geschichte ihrer Heimatstadt oder haben in der Pandemie Herausragendes geleistet: Die Stadt Puchheim hat vier Preise für außergewöhnliches Engagement vergeben. Nun fand der offizielle Festakt statt – ein besonderer Moment für alle.

Puchheim – Nun endlich, nach über eineinhalb Jahren, war der große Tag gekommen: Die Stadt Puchheim hat Menschen ausgezeichnet, die sich um die Gemeinschaft verdient gemacht haben. Eine Jury mit Vertretern aus verschiedenen Bereichen, das Tagblatt war auch dabei, hatte bereits 2019 darüber entschieden.

Manchmal bewirken die Preisträger im Kleinen Großes. Manchmal verbinden sie sogar ganze Stadtteile, indem sie einen Geschichtspfad erstellen, der Brücken schlagen kann. Diese ganze Bandbreite deckt der Preis „Puchheim Puls“ ab.

Solidarisch schon lange vor der Pandemie

Jetzt fand der wegen Corona mehrmals verschobene Festakt im Kulturzentrum PUC statt. Somit kehrte erstmals Leben auf die Bühne zurück. Und ein kleines Konzert: Anna Katharina Kränzlein sorgte für musikalische Unterhaltung, für sie der erste Auftritt seit acht Monaten. „Der Puls ist ein Lebenszeichen“, sagte Bürgermeister Norbert Seidl in Anlehnung an den Namen des Ehrenamtspreises. Die Preisträger würden dafür sorgen, dass das Stadtleben pulsiert, dass die Gemeinschaft aufrechterhalten wird. Das sei gerade in Zeiten, wo die Zerklüftung der Gesellschaft bei Themen wie zum Beispiel der Pandemie deutlich wird, wichtig. „Es sind beeindruckende Beispiele, die der Erosion des gesellschaftlichen Zusammenhaltes entgegenwirken.“

Im Kleinen macht das Suad Shliemoun Benyamin jeden Tag. Sie wohnt in der Planie und packt einfach da an, wo Hilfe nötig ist, durch Einkäufe und Erledigungen für Kranke und Alte. „Für viele Puchheimer sind Sie eine Heldin des Alltags“, lobte Laudator Benedikt Rossiwal vom Brucker Forum, der auch in der Jury saß.

Benyamin habe schon vor Corona geholfen, wo sie konnte. „Im Prinzip haben Sie die Gebrauchsanleitung geliefert für nachbarschaftliche Solidarität.“

Benyamin war gerührt: „ Es ist ein besonderer Tag für mich, es bedeutet mir so viel“, sagte sie. Was sie tut, ist für sie selbstverständlich. „Es gefällt mir, wenn ich helfen kann.“ Und außerdem hätte sie ja jetzt eh Zeit. „Alle Kinder sind mittlerweile verheiratet.“ Der Preis in der Kategorie „Alltag“ ist mit 500 Euro dotiert.

Über 1000 Euro und den Preis in der Kategorie „Ehrenamt“ durften sich die Brauchtumspfleger „d’Buachhamer“ freuen. Jüngst haben sie einen Geschichtspfad erarbeitet, der Spaziergänger auf eine Reise in die Vergangenheit von Puchheim-Ort und Puchheim-Bahnhof mitnimmt. Von „inklusiver“ Wirkung sprach Laudator Sepp Dürr, ebenfalls Mitglied in der Jury. Er hätte sich als „Germeringer Bua“ nicht träumen lassen, dass er einmal ein Loblied auf Ortler singen würde, scherzte er eingangs. Aber das sei eben der Punkt: D’Buachhamer kapseln sich nicht ab. „Sie stärken das Zusammengehörigkeitsgefühl, im Ort und auch in der Stadt.“ Die Begegnung mit der Heimatgeschichte helfe dabei, dass sich Bürger mit ihrem Wohnort identifizieren können – und sich möglicherweise selbst engagieren. Die Urkunde nahm Vorsitzende Marianne Schuon entgegen, den Pokal der Ehrenvorsitzende Johann Aichner. Beiden war der Stolz über die Anerkennung auf der Bühne anzusehen.

+ Sie stehen für rund 400 Lehrer der Stadt: Herbert Glauz (v.l.), Monika Christoph, Milica Kupcak und Christian Römmelt. © Weber

Schuon erklärte, warum sie und die anderen im Verein sich leidenschaftlich mit der „alten Zeit“ beschäftigen. Die Antwort: aus Neugier, aus Spaß an der Gemeinschaft und: „Weil wir Wissen weitergeben wollen.“ Das Preisgeld ist bereits für die nächsten Projekte verplant. D’Buachhamer verlieren keine Zeit: Am Tag des Festaktes sind die druckfrischen Flyer für den Geschichtspfad herausgekommen. Und: Es wird in Kooperation mit Tagblatt-Autor Andreas Schwarzbauer, der die Geschichtstafeln in einer Serie verarbeitet hat, ein Buch erscheinen.

Sonderpreis für Puchheims Lehrer

Das war es aber noch nicht mit den Preisen. Die Firma „Stemmer Imaging“ konnte sich über 500 Euro in der Kategorie „Beruf und Betrieb“ freuen. Wirtschaftsreferent Hans Knürr lobte, dass das weltweit agierende Unternehmen trotzdem nie seine Wurzeln vergessen habe und sich in Ausbildung und anderen Dingen regional engagiere.

Einen Sonderpreis gab es für die Lehrer. Laudatorin Nariman Zimpel vom Verein Helfende Hände sprach von außergewöhnlich schwierigen Verhältnissen in der Pandemie. „Danke, dass Sie jeden Tag mit Kraft und Mut für die Schüler da gewesen sind.“ Auf die Bühne kamen die Schulleiter Herbert Glauz (Realschule), Milica Kupcak (Laurenzer Schule), Monika Christoph (Gymnasium) und Christian Römmelt (Schule Süd). „Hier müssten aber eigentlich 400 Lehrer stehen“, sagte Monika Christoph. Sie seien nur die Stellvertreter für alle Beteiligten, die in der Krise Großes geleistet haben. „So wurde der Tag der Abiturbekanntgabe heute ein Tag der Freudentränen“, so Christoph. Und das hätte man nicht zu jedem Zeitpunkt gedacht.