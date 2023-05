Engagement hier und dort: Stadt zeichnet verdiente Bürger aus

Zum Wohl: Puchheims Bürgermeister Norbert Seidl mit den Preisträgern (v.l.) Florian Gögelein, Christine Scholz, Michael Stöckemann und Verena Huber. © WEBER

Der Nachschub an Puchheimern, die sich um die Menschen in ihrer Stadt verdient machen, scheint nicht zur Neige zu gehen. Jetzt wurde wieder ein Preis verliehen.

Puchheim – Zum bereits sechsten Mal wurde jetzt „Puchheims Puls“, der Preis für außergewöhnliches gesellschaftliches Engagement, von der Stadt verliehen

Die einzelnen Preisträger werden von einer jedes Jahr neu zusammengesetzten Jury ermittelt. Und das Auswahlgremium, deren Mitglieder dann auch als Laudatoren ran müssen, war dieses Mal durchaus prominent mit der SPD-Landesvorsitzenden Natascha Kohnen oder Kreishandwerksmeister Franz Höfelsauer besetzt.

Oder auch mit dem evangelischen Geistlichen Thomas Pietro Peral aus Grafrath, der bei der Feierstunde im Rathaus-Sitzungssaal von einem Genussmittel als definitivem „Himmelsöffner“ sprach und quasi von der Gnade, „kleine Glückseligkeiten“ herstellen zu dürfen. Nämlich in Zusammenhang mit dem „Schokolädchen“, dessen Inhaberin Christine Scholz in der Kategorie Beruf & Betrieb ausgezeichnet wurde.

Sie macht aber nicht nur mit dem Produkt, das sie vertreibt, die Menschen glücklicher. Sie ist Ausbilderin in ihrem Confiserie-Gewerbe, im Vorstand der Werbegemeinschaft Geschäftswelt, spendet für Tafel und Obdachlosenhilfe, hat nach einem Besuch bei Kakao-Bauern ein Schulprojekt in Kolumbien gestartet, gibt Schoko-Kurse für Kinder und Schoko-Seminare für größere Naschkatzen. Kein Wunder, dass ihre Kunden von weit her kommen, „manche sogar aus Eichenau“, wie es in der Würdigung hieß. Sie selbst scheint sich ihrer Rolle durchaus bewusst: „Die Leute sind froh, dass ich da bin“, meinte sie: „Menschlich und schokoladenmäßig.“

In der Kategorie „Alltag“ wurde Michael Stöckemann geehrt, obwohl er wirklich nichts Alltägliches auf die Räder gestellt hat. Der Neurentner hat den kostenlosen Rikscha-Fahrdienst für Senioren (und Angehörige) ins Leben gerufen, die in und um Puchheim Fahrtwind und Landschaft genießen wollen. „Sie sind ein echter Macher“, würdigte Bürgermeister Norbert Seidl den Kapitän des Alten-Taxis: „Mit Ihrem Idealismus und Elan sind Sie uns ein echtes Vorbild.“ Stöckemann gab den Dank zurück. Ohne Seidls Unterstützung hätte er bei den Sponsoren einer örtlichen Bank keine offenen Türen gefunden.

In einem klassischen Ehrenamt Besonderes geleistet haben schließlich Florian Göggelein und Verena Huber vom FC Puchheim, die während der Corona-Jahre ihre jungen Fußballer mit Online-Ferntraining und „Fitness-Challenge“ bei Kondition hielten. Lohn der Mühen: Die ehemalige F-Jugend zog nunmehr als D-Jugend erstmals seit 20-Jahren ins Finale des Merkur-Cups ein.

Ohne Auszeichnung blieben zwei auswärtige junge Leute, die aber in einer kleinen Talkrunde ihr Projekt vorstellen durften. Die Münchner Studenten Marcel Märdian und Pia Todtenhöfer haben ebenfalls während der Virus-Zeit eine kostenlose Nachhilfe-Plattform gegründet. Die Idee war, dass ebenfalls zuhause sitzende Studenten ihre Schüler online unterrichten. Heute zählt der gemeinnützige Verein „Lern-Fair“ 23 000 Nutzer bundesweit, 600 Interessierte stehen auf der Warteliste. „Wir haben Ehrenamt in ein modernes Gewand gepackt“, sagte Wirtschaftsinformatiker Märdian: „Eine Mischung aus Start-Up und klassischem Verein.“

Wären sie aus Puchheim, hätten sie vielleicht auch den Preis bekommen, der nach Seidls Worten gegen Gemurre und Gestänkere, gegen Demokratiefeindlichkeit und Verweigerung vergeben wird. (op)

