Er machte sich immer für die Umwelt stark

Die Wählergemeinschaft Unabhängige Bürger Puchheim (ubp), die Ortsgruppe des Bund Naturschutz und der Energiewendeverein Ziel 21: Sie alle trauern in diesen Tagen um einen engagierten und sachkundigen Mitstreiter.

Puchheim – Helmut Müller machte sich sein Leben lang für Umweltbelange stark, kämpfte für erneuerbare Energien und den Klimaschutz. Dass er am Ende noch das Scheitern eines seiner Herzensprojekte miterleben musste, hätte ihm niemand gewünscht. Dass vor wenigen Wochen beim Bürgerentscheid über die Nutzung von Geothermie in Puchheim ein deutliches Nein herauskam, „das war eine Riesenenttäuschung für ihn“, sagt seine Witwe Angela Ruhe. „In dem Projekt steckte seit vielen Jahren sein Herzblut.“ Dies trotz einer Krebserkrankung, mit der Müller seit 1998 zu kämpfen hatte.

Doch es gab auch viele Erfolge. Der vielleicht größte war die Inbetriebnahme der Bürgersolaranlage auf dem Dach der Mittelschule Puchheim im Jahr 2003. „Anfangs wurde er noch belächelt“, erinnert sich Angela Ruhe. Doch Müller ließ sich nicht aus dem Konzept bringen. Geduldig und konsequent auf ein Ziel hinzuarbeiten, lag in seiner Natur.

Nach seiner Pensionierung arbeitete sich der Ingenieur tief in die Solar-Materie ein und hatte bald ein fundiertes Fachwissen, dank dessen er in zähen Verhandlungen mit Verwaltung und Bürgermeister das Projekt durchsetzen konnte. „Ohne Helmut Müller hätte es diesen Markstein in der Puchheimer Energiewende nicht gegeben“, ist ubp-Fraktionssprecher Reinhold Koch überzeugt.

Müller war einer, der praktizierte, was er predigte. Lange fuhr er mit dem Fahrrad zur Arbeit nach München. Er reparierte, statt wegzuwerfen, kaufte lieber gebrauchte Produkte als neue. Mit Kindern bastelte er solarbetriebene Windräder, um ihnen spielerisch die Thematik zu vermitteln. Der Gedanke an die Zukunft der nachfolgenden Generationen war bei dem Vater einer Patchwork-Familie mit insgesamt fünf Kindern immer präsent.

Den notwendigen Ausgleich zu seinem anspruchsvollen und stark strukturierten Arbeitsleben bei Siemens fand der aus Stralsund stammende Müller bei langen Fahrradtouren oder beim Segeln. Noch nach seiner ersten Krebsoperation radelte er von München an die Ostsee – und machte damit als stellvertretender Leiter einer Selbsthilfegruppe anderen Betroffenen Mut.

Müllers vielfältiges Engagement im Umweltbeirat der Stadt, in der Puchheimer Solardach GbR, beim Bund Naturschutz und bei Ziel 21 wurde vor sechs Jahren mit der Bürgermedaille belohnt. Wichtig waren ihm solche Auszeichnungen nicht. „Er war einer, der zuarbeitete und sich nie selbst in den Vordergrund stellte“, sagt Angela Ruhe. Dass ihr Mann seine letzten Lebensmonate zu Hause verbringen konnte, empfanden beide als Geschenk. Wenige Wochen nach seinem 79. Geburtstag ging der Puchheimer Energiewendepionier sanft und leise von dieser Welt. os