Fairer Handel als fester Bestandteil des Lehrplans

Stolz auf das Fairtrade-Siegel: Schüler des Puchheimer Gymnasiums mit Carina Bischke (l.) und Schulleiterin Monika Christoph (2.v.l.). © PETER WEBER

Das Gymnasium Puchheim darf sich FairtradeSchule nennen. Kürzlich wurde das offizielle Zertifikat bei einem Festakt vergeben. Das Gymnasium ist die zweite Schule in der Stadt und die siebte Schule im Landkreis, die dieses Siegel erhalten hat.

Puchheim – Der stellvertretende Landrat Michael Schanderl sagte in seinem Grußwort: „Fairtrade macht Spaß.“ Puchheims stellvertretender Bürgermeister Manfred Sengl erinnerte laut einer Pressemitteilung der Schule daran, dass mit der Zertifizierung die Arbeit eigentlich erst los gehe. Denn man müsse alle zwei Jahre das Engagement für fairen Handel nachweisen. Auf die Unterstützung der Stadt könnten die Schüler dabei aber zählen.

Zwei Projekte wurden exemplarisch vorgestellt: Fünftklässlerin Emma Rückert erläuterte für das Fach Sport das Lehrplanthema „Gesunde Ernährung und Hygiene“. „Sport ist meiner Meinung nach ein Fach, welches viel zu oft hinten herunterfällt, obwohl es eigentlich genau das Fach ist, in dem am meisten von gerechtem Handeln und Behandeln gesprochen wird sowie von der Fairness, welche unter anderem ein Grundgedanke von Fairtrade ist“, sagte die Gymnasiastin. Sie zeigte ihren Mitschülern Produkte wie Nüsse, Schokolade und Duschgels, die fair gehandelt wurden und nicht „unbedingt so teuer sein müssen.“ Das zweite Projekt geht in der zehnten Klasse im Fach „Evangelische Religion“ über die Bühne. Rebecca Zink und Amelie Mößner stellten es vor. Schwerpunkt war die Frage nach dem „Tun und Lassen“, zum Beispiel im Konsumverhalten. Die Schüler hatten hierzu Plakate erstellt, die auf Stellwänden zu sehen waren.

Fairtrade-Vertreterin Carina Bischke lobte das Schulteam, das alle fünf Kriterien für die Auszeichnung erfüllt hatte. Dazu zählen neben der Aufnahme der Themen in den Unterricht der Verkauf von fair gehandelten Produkten am Gymnasium und diverse Aktionen. gar

