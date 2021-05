Falscher Handwerker zockt Frau ab

Puchheim

von Kathrin Böhmer

Ein angeblicher Handwerker, der sich als Rohrreinigungsspezialist ausgab, hat eine Puchheimerin abgezockt. Es gelang ihm, seinem Opfer fast 750 Euro aus der Tasche zu ziehen für laut Polizeibericht völlig überteuerte Dienste.

Die 50-Jährige suchte am vergangenen Freitagmittag nach einem ortsansässigen Sanitärdienst, da ein Abwasserrohr in ihrem Haushalt verstopft war. Sie nutzte dafür die Suchmaschine Google im Internet. Diese lieferte ihr einen Treffer. Die Puchheimerin rief die Firma unter der angegebenen Handynummer an und erteilte sofort einen Auftrag. Die Kosten sollten bei 149 Euro liegen, hieß es.

Einige Zeit später stand ein etwa 25-jähriger Mann vor ihrer Tür. Er machte sich mit einer Spirale umgehend an die Arbeit und der Abfluss war nach einiger Zeit tatsächlich wieder frei. Doch die böse Überraschung folgte zugleich: Denn die Rechnung belief sich jetzt plötzlich auf 749,58 Euro, die Lohnkosten wurden pro Viertelstunde mit 120 Euro angesetzt.

Den Betrag sollte die völlig verdutzte Frau sofort in bar oder per EC-Karte begleichen. Die Puchheimerin willigte ein und bezahlte per mobilem EC-Kartengerät, das der Betrüger mitgebracht hatte. Als Rechnung erhielt die Frau lediglich einen handschriftlich ausgefüllten Vordruck, auf dem die Firma nur handschriftlich mit einer nicht existierenden Münchner Postleitzahl eingetragen war.

Die Puchheimerin erstattete Anzeige bei der Germeringer Polizei. Diese fand bereits heraus, dass die Empfänger-IBAN wiederholt in gleichgelagerten Fällen in Bayern aufgefallen ist. Alleine im Bereich der hiesigen Polizeiinspektion kam es in den vergangenen Wochen zu vier ähnlich gelagerten Fällen, in denen falsche Handwerker für einfach gelagerte Tätigkeiten völlig überteuerte Beträge abkassierten.

Die Polizei weist darauf hin, dass Handwerkerleistungen, die eine gewisse Eile haben, oder als Notdienste gesucht werden, bei Google oft an oberster Stelle erscheinen. Dahinter stecken aber oft Betrüger wie in dem jüngsten Fall. Besser sei eine Recherche in altherkömmlichen Branchenverzeichnissen. gar