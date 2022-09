FDP: Beim Klimaschutz auf Privatleute setzen

Puchheim

Puchheims FDP will den Klimaschutz mehr zur Privatsache machen. Der Ortsverband hat jetzt ein Grobkonzept vorgestellt, wonach die Stadt zwar noch wichtige Aufgaben behält, aber ihre bisherigen finanziellen Förderungen abbaut oder ganz aufgibt.

Puchheim – Stattdessen sollen Anreize geschaffen werden, die den Bürgern mehr Spielräume eröffnen. Vorschriften und Verbote sind nach Überzeugung der FDP kontraproduktiv, weil sie Eigeninitiative lähmen.

Bei einem Pressegespräch mit Ortsvorsitzender Michaela Kuchinka nannte Stadtrat Martin Koch einige Beispiele wie etwa die Freiflächengestaltungssatzung.

Warum könne man einem Eigentümer nicht erlauben, seinen Vorhof zu pflastern, wenn er dafür etwa Sonnenstrom produziere und hinten im Garten Bäume pflanze? Oder was spreche gegen geringere Abstandsflächen für einen Neubau als üblich, wenn an dem die gesamte Fassade begrünt werde? Solche Belohnungen für freiwilligen Klimaschutz seien zielführender als bisherige Fördersysteme etwa für den Photovoltaik-Ausbau. Für seine eigene Entscheidung für eine neue, 30 000 Euro teure, PV-Anlage daheim sei der gerade mal vierstellige Zuschuss der Stadt irrelevant gewesen, sagte Koch.

Nach Vorstellung der Liberalen soll die Stadt zwar dem Bürger künftig weniger reinreden, bekommt aber neue Aufgaben: Im Rathaus wird das Klimaschutzmanagement zur Vollzeitstelle, außerdem wird ein Kataster erarbeitet, in dem sämtliche öffentliche Gebäude und Grundstücke auf mögliche klimaschonende Nutzungen geprüft werden. Zur Finanzierung dient ein „Klimaschutz-Haushalt“ mit einem Volumen von einem Prozent des Gesamt-Etats. Die Stadt als Vorbild plant ferner neue Projekte – Beispiel Alpenstraße – mit so vielfältigen Konzepten und Technologien, dass sie zur lebenden Klimaschutzausstellung werden. Irgendwann ist vor Ort soviel Know-How entstanden, dass Betriebe aus der Umweltbranche angelockt werden, ja sogar ein Klimatechnologie-Cluster entstehen könnte. Ziel der Stadt bleibt aber auch, ein Gemeinschaftsgefühl in Puchheim zu schaffen, eine „Klimaidentität“.

Die FDP will ihre Pläne auf dem nächsten Puchheimer Öko-Markt der Bevölkerung vorstellen und wesentliche Teile davon als Antragspaket in den Stadtrat einbringen. (OLF PASCHEN)

