Feuer aus Geräteschuppen greift über: Brand zerstört Dachstuhl eines Wohnhauses

Von: Thomas Steinhardt

Teilen

Das Haus am Tag nach dem Brand. © mm

Bei einem Brand am Sonntag in Puchheim sind mehrere Personen verletzt worden. Der Sachschaden ist enorm.

Puchheim - Am Sonntag geriet in Puchheim ein Gartenhaus in Brand. Da die Flammen auch auf das benachbarte Wohnhaus übergriffen, entstand laut Polizei enormer Sachschaden. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen aufgenommen.

Gegen 18.49 Uhr teilte eine Zeugin der Einsatzleitstelle den Brand eines Geräteschuppens im Garten eines Anwesens im Gröbenbachweg mit. Drei Personen zogen sich beim Versuch, das Feuer zu löschen, eine Rauchgasvergiftung zu. Zudem erlitt eine weitere Person leichte Verbrennungen, berichtet die Kripo. Alle wurden in die umliegenden Krankenhäuser gebracht und dort behandelt.

Großaufgebot

Die Flammen griffen auf das angrenzende Wohnhaus über, beschädigten die Hausfassade und zerstörten fast den kompletten Dachstuhl. Die Feuerwehren Puchheim, Gröbenzell und Olching waren für die Löscharbeiten mit einem Großaufgebot vor Ort.

Der entstandene Sachschaden wird ersten Schätzungen zufolge mit einem niedrigen sechs-stelligen Betrag beziffert, also über 100 000 Euro.

Die Ermittler der Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck haben die Ermittlungen zur noch unklaren Brandursache aufgenommen und werden im Laufe des heutigen Tages den Brandort begutachten. Auf vorsätzliche Brandstiftung ergaben sich bisher keine Hinweise, so die Kripo.

Das war die Erstmeldung vom Sonntagabend

Am Sonntagabend ist in Puchheim am Gröbenbachweg ein Gartenhaus in Brand geraten. Die Flammen griffen auf ein benachbartes Wohnhaus über. Feuerwehr und Rettungskräfte sind vor Ort.

Die Feuerwehr Puchheim-Bahnhof erhält Unterstützung von den Kollegen aus Puchheim-Ort, Gröbenzell und Olching. Auch der Rettungsdienst ist vor Ort. Möglicherweise sind nach ersten Erkenntnissen der Feuerwehr zwei Personen leicht verletzt worden. (Ausführlicher Bericht folgt)

Auch interessant: Motorrad und Container angezündet: Geht in Puchheim ein Feuerteufel um?

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.