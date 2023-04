Großes Fest: Feuerwehr Puchheim-Bahnhof feiert 100. Geburtstag

Einer der größeren Einsätze: Brand einer Gewerbehalle im Jahr 2012. © Weber

Die Feuerwehr Puchheim-Bahnhof kann auf stolze 100 Jahre seit ihrer Gründung zurückblicken. Die Anfänge waren allerdings gar nicht so leicht.

Puchheim – Es gab Zeiten, da mussten Fahrzeuge zum Einsatzort geschoben werden. Schon damals gab es Schaulustige. Die wurden ziemlich rabiat bekämpft.

Was genau die Männer antrieb, die sich am 20. Mai 1923 trafen, um eine Feuerwehr aus der Taufe zu heben, ist heute nicht mehr ganz nachvollziehbar. War es nur die Sorge um den Brandschutz? Den hatte schon seit 23 Jahren die Werksfeuerwehr der Hausmüllverwertung mit übernommen. Aber die stieß wohl an personelle Grenzen und die einst sehr überschaubare Siedlung rund um den Bahnhof wuchs immer weiter.

Oder war vielmehr der Bürgermeister die treibende Kraft? Denn die Gemeinde war Anfang des Jahres vom Bezirksamt in Bruck aufgefordert worden, eine Feuerwehr zu gründen. Wie auch immer: 39 Mitglieder einer „Freiwilligen Feuerwehr Puchheim-Kolonie“, ausgerüstet mit einer einteiligen Leiter, einer Druckspritze auf zwei Rädern sowie 50 Metern Schlauch, bewarben sich schließlich erfolgreich um die Aufnahme in den Bayerischen Landes-Feuerwehr-Verband. Die Nachfahren von heute erinnern ab Donnerstag, 27. April, mit einer viertägigen Jubiläumsfeier an die Geburtsstunde und die hundert Jahre seitdem.

Rüffel wegen mangelnder Tatkraft

Es gibt Hinweise darauf, dass die Gründerväter nicht von der reinen Begeisterung für die Sache getrieben wurden. Noch Ende 1923 nämlich kam schon wieder Post aus Bruck: Die Verhältnisse der Feuerwehr lägen im Argen, erkannte das Bezirksamt. Dem Bürgermeister wurde mit Konsequenzen gedroht, falls er „nicht unverzüglich mit allem Eifer und aller Tatkraft“ seinen Aufgaben nachkomme. Allerdings war damals wohl von der gesamten Gemeinde, also auch Puchheim-Ort, die Rede.

Und zwei Jahre nach der Neugründung in der Kolonie feierte die Fabrikwehr ihr 25-jähriges Stiftungsfest mit großem Programm für die Bevölkerung: „Humoristisches“ Pferdesprungrennen, Tschingdererassa einer Militärkapelle, Feuerwerk von Münchner Pyrotechnikern. Es scheint, dass die Werkswehr zumindest tagsüber weiterhin die eigentliche Einsatztruppe war. Erst 1939 wurde sie für Aufgaben außerhalb des Fabrikgeländes abgemeldet.

Holzschuppen diente als Gerätehaus

Die Kolonie-Feuerwehr wird bis dahin eher ein bescheidenes Dasein geführt haben. Ein Holzschuppen auf der heutigen Bus-Wendeschleife am Bahnhof diente als Gerätehaus, Schläuche mussten im Gröbenbach gewaschen werden. Die zum 75. Geburtstag verfasste Chronik, als noch ehemalige Aktive aus den Vorkriegsjahren berichten konnten, ist voll von Anekdoten aus dieser Aufbau-Zeit.

Wessen Uniform nicht sauber genug war, wer unrasiert zu einer der sechs Übungen im Jahr erschien, wurde wieder heimgeschickt. Löschen zu üben kam an zweiter Stelle, erinnerte sich ein Altgedienter, erst mal wurde – linksum, rechtsum – exerziert. Und Johann Meisinger, Landwirt und Kommandant von 1924 bis 1935, besorgte die Pferde für das Feuerwehrgespann. In den Kriegsjahren stellten vor allem Frauen – letztmals für 50 Jahre, wie sich zeigen sollte – die „Mannschaft“, ergänzt durch Helfer aus der Hitler-Jugend.

Nach 1945 aber ging es rapide aufwärts, wenngleich noch mit manchen Hindernissen. Die Alarmierung per Kirchenglockengeläut war wie bei einem Brand von 1948 offenbar nicht laut genug, weshalb die besten Feuerwehrler fehlten und ein Jahr später die erste Sirene installiert wurde. Der 1958 angeschaffte Opel Blitz, Nachfolger eines Dodge-Lkws der US-Army, musste manchmal bis zum Einsatzort geschoben werden, weil beim Überqueren einer Schwelle am Geräteschuppen die Schwimmernadel des Vergasers raussprang.

Tragkraftspritze begann zu glühen

Und die tapfere Tragkraftspritze war für 18-stündige Einsätze wie beim ersten richtigen Großbrand, bei Reinhold & Mahla 1964, nicht ganz geschaffen. Der Auspuff fing an zu glühen, verbotenerweise wurde unterm Laufen nachgetankt, weil man fürchtete, die Spritze würde nicht wieder anspringen, hätte man ihr erst eine Pause gegönnt. Damals schon machte sich übrigens ein Phänomen bemerkbar, das bis heute anhält: Massen von Schaulustigen, teils im Nachthemd und in Pantoffeln, beobachteten ihre Feuerwehrler bei der Arbeit. Solange bis mit Odel versetztes Löschwasser aus einem nahen Weiher herangepumpt und verspritzt wurde. Da lichteten sich die Reihen schlagartig.

Einsätze von solchen Ausmaßen blieben aber auch danach die Ausnahme. Dennoch gab es Großbrände wie 1991 auf dem Harbeck-Hof, wo zwar die Pferde gerettet werden konnten, nicht aber über 100 Jahre alte Kutschen und Schlitten. Oder drei Jahre später, als neben einem Wohngebiet ein Supermarkt und eine Apotheke abbrannten. Der Sachschaden lag bei zehn Millionen Euro, verletzt wurde niemand, obwohl das Einsatz-Fahrzeug wegen der immensen Rauchentwicklung nur im Schritttempo an die Brandstelle kam.

Sehr belastende Einsätze

Einer der wohl belastendsten Einsätze ist dagegen erst wenige Jahre her. Der Brand in einem Planie-Hochhaus am Silvesterabend 2018 konnte zwar bald gelöscht werden. Für ein fünfjähriges Mädchen, das in einer großen Schublade gefunden wurde, kam aber jede Hilfe zu spät.

Diese Tragkraftspritze schwächelte, als es 1964 galt, den Großbrand einer Firma über zwei Tage hinweg zu bekämpfen. © FFW

In den vergangenen 25 Jahren wurde das Rettungsmittel, das sonst zum Löschen eingesetzt wird, zunehmend zum Problem. Die sich immer rascher abwechselnden Jahrhundert-Hochwässer forderten die Bahnhofswehr zwar vor allem als Helfer in Nachbar-Kommunen, aber die sich ebenfalls häufenden Starkregen-Ereignisse ließen auch in Puchheim die Keller volllaufen. Alles schafften die Kameraden nicht immer aus eigener Kraft.

Als sich beispielsweise einmal ein Chevrolet selbstständig machte und in einem Weiher versank, mussten die Taucher der Münchner Berufsfeuerwehr aushelfen. Dafür zeichnete sich ein Puchheimer First-Responder-Team aus, als es bei einer werdenden Mutter ganz eilig wurde: Als Geburtshelfer im Feuerwehr-Auto. Die dankbaren Eltern tauften ihren Sprössling daraufhin anders als ursprünglich geplant auf den Namen Florian.

Das Festprogramm Im Bierzelt, das auch nach dem Ende des Volksfests für einige Tage stehen bleibt, beginnen die Jubiläumsfeierlichkeiten am Donnerstagabend (27. April) mit einem Auftritt des Kabarettisten Christian Springer. Für das Vorprogramm sind seine Puchheimer Kollegin Mary Long und eine Showtanz-Einlage angesagt.

Freitagabend kommt das „Austria Project“ mit zünftigem Alpen-Pop, der ganze Samstag ist für die Familien reserviert. Neben einem Kinderprogramm sind Fahrzeug- und Oldtimer-Ausstellung, Modenschau und Einsatzübungen angekündigt. Am Abend spielt bei freiem Eintritt (nach vorheriger Reservierung) die Wiesn-Band „Sauwuid“.

Für den Sonntag ist nach einem Weißwurst-Frühstück ein Gottesdienst am Gymnasium vorgesehen, nach dem Mittagessen formieren sich die Teilnehmer für den Festumzug. Zum Abschluss spricht Ministerpräsident Markus Söder ein (längeres) Grußwort. op



So viele wie noch nie

Die ehemalige Kolonie-Feuerwehr hat im vergangenen Jahr mit 90 Aktiven, darunter 14 Frauen, den höchsten Personalstand in ihrer Geschichte erreicht. Vor allem Jugendliche beiderlei Geschlechts, die es vor zehn Jahren gar nicht mehr gab, haben in jüngster Vergangenheit wieder dazu gefunden.



Schlüsselübergabe für neue Drehleiter an die Kommandanten Michael Viehhauser (r.) und Timo Delbing (l.) durch Bürgermeister Norbert Seidl. © mm

44 Mal traf man sich zu theoretischen und vor allem praktischen Übungen, 185 Mal wurde die Feuerwehr im Jahr 2022 alarmiert. Die weitaus meisten Einsätze galten technischen Hilfeleistungen, insgesamt 59 Mal gab es aber auch Brandmeldungen. op

