Foodtruck-Festival floppt: Manche machen sogar Miese

Von: Kathrin Böhmer

Zu wenige Besucher: Der Veranstalter fürchtet, dass man nicht gegen das Olchinger Volksfest ankam. © PETER WEBER

Die Bilanz des Veranstalters des Foodtruck-Festivals am vergangenen Wochenende fällt ernüchternd aus: „Es war sehr schwierig diesmal.“

Puchheim – Miguel Ortega ist die Enttäuschung am Tag danach noch anzumerken. Es seien zu wenig Besucher nach Puchheim gekommen. Manche Essensstand-Betreiber seien sogar auf ihren Kosten sitzen geblieben. Besonders bitter: Der Foodtruck-Tross aus Fürth feiert heuer sein zehnjähriges Bestehen.

Volksfest als Konkurrenz

Für den Festival-Chef ist klar: Burger und holländische Mini-Pancakes kamen nicht gegen Hendl und Mass Maisacher Bier an. „Das Olchinger Volksfest war eine zu große Konkurrenz. Leider wussten wir vorher nicht, dass es zeitgleich stattfindet.“ Auf dem Puchheimer Volksfest-Platz blieben so am Freitag, Samstag und Sonntag trotz Live-Musik und DJ plus Kinderschminken etliche Plätze leer.

Irgendwie stand die Veranstaltung unter keinem guten Stern: Bereits am Freitag gab es eine Panne, als die Hüpfburg aufgepumpt wurde. „Da haben wir ein Loch entdeckt, sodass wir sie nicht aufbauen konnten.“

Ortega erklärt außerdem, dass ihm nicht bewusst war, dass es bereits eine schwierige Foodtruck-Vorgeschichte in Puchheim gab. Der vorherige Veranstalter hatte ja in den vergangenen Jahren Eintritt genommen. Das hatte für ziemliche Empörung gesorgt. Möglicherweise haben die Leute nicht mitbekommen, dass der Zugang diesmal gratis war.

Lebensmittelverschwendung?

Wer sich durch die Fressbuden schlemmte, bekam allerdings auch eine Sache mit: Immer wieder hörte man von Besuchern, dass sie die Präsentation des Essens an einigen Ständen kritisierten. „Totale Lebensmittelverschwendung“, schimpfte etwa ein junger Familienvater, der aber lieber anonym bleiben will.

Die Trucks hatten teilweise die Teller mit ihrem Speiseangebot auf ihrem Tresen draußen abgestellt. Oder auf Stehtischen. So konnte man sich vorab anschauen, was einen erwartet. Danach wurde alles weggeschmissen. Manch einen störte aber nicht nur diese Tatsache. „Wenn das Essen da stundenlang in der Sonne steht, regt der Anblick auch nicht mehr unbedingt meinen Appetit an“, so ein anderer Besucher.

Ortega sagt, dass er diese Kritik zum ersten Mal höre. Er will sie weitergeben. Er habe für beide Seiten volles Verständnis. Ob die Foodtrucks es im nächsten Jahr noch einmal in Puchheim versuchen? „Das werden wir besprechen müssen“, erklärt Ortega. Mehr kann er dazu noch nicht sagen.

