Mehrere Verletzte: Fünf Autos brennen in Werkstatt aus

Von: Klaus Greif

Teilen

Großeinsatz für die Puchheimer Feuerwehr: In der Boschstraße brannte eine Kfz-Werkstatt aus. Es entstand Sachschaden im sechsstelligen Bereich. © Feuerwehr

Bei einem Brand in Puchheim sind mehrere Menschen verletzt worden. Der Sachschaden ist beträchtlich.

Puchheim – Sachschaden im mittleren sechsstelligen bereich sind am Samstag beim Brand einer Kfz-Werkstatt in der Puchheimer Boschstraße entstanden. Die Firma befindet sich der Polizei zufolge inder Tiefgarage eines Gebäudes mit mehreren darüberliegenden Wohnungen. der Brand wurde gegen 12.30 Uhr gemeldet.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter

Bei Eintreffen der Rettungskräfte befanden sich keine Personen mehr in der Werkstatt, die in Flammen stand. Die Feuerwehr konnte den Raum aber zügig löschen. Der hohe Sachschaden entstand vor allem, weil fünf in der Werkstatt stehende Fahrzeuge komplett ausbrannten. Eine Gefahr für die Bewohner des Gebäudes bestand nicht. Zwei Personen wurden allerdings mit Rauchgasintoxikation ins Krankenhaus gebracht, zwei weitere ambulant vor Ort versorgt.

Aus Sicht der Feuerwehr war der Einsatz gefährlich, weil Leuchtstoffröhren wegen der Hitzeentwicklung von der Decke fielen. Außerdem mussten Gasflaschen ins Freie befördert werden.

Auch interessant: Der Blaulichtticker für die Region FFB.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie hier.