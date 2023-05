Hätte tödlich enden können: Fünf Jahre Haft für Messerstecher

Puchheim

Wären nicht sofort Ersthelfer zur Stelle gewesen, wäre die Messerattacke auf seine Lebensgefährtin in Puchheim wohl tödlich ausgegangen. Das Münchner Landgericht hat einen 37-jährigen Pizzabäcker dafür zu fünfeinhalb Jahren Haft verurteilt.

Puchheim – Es sei eine „Beziehung zwischen Liebe und Hass“ gewesen, die der Italiener mit der drei Jahre älteren Rumänin seit 2019 geführt hat, stellte der Richter bei der Urteilsbegründung fest. Man habe „nicht ohne, aber auch nicht miteinander“ gekonnt. Beide seien eifersüchtig gewesen und hätten „sich gegenseitig nichts geschenkt“. Im gemeinsam bewohnten Einzimmer-Appartement sei es immer wieder zu heftigen Streitigkeiten und Erniedrigungen gekommen.

So auch am Tatabend im August vergangenen Jahres: Man habe sich wieder mal „gegenseitig hochgeschossen“, so der Richter. Der Streit eskaliert, der 37-Jährige greift nach einem Küchenmesser und rammt es seiner Lebensgefährtin in die linke Brust. Die Frau hechelt nur noch und spuckt Blut. Nur weil ein Nachbar, ein Bundeswehrsoldat mit Sanitäterausbildung, Erste Hilfe leistet und der Rettungswagen schnell vor Ort ist, kann die 40-Jährige gerettet werden.

Im Raum stand eine Verurteilung wegen eines versuchten Tötungsdeliktes. Daran, dass der 37-Jährige mit Tötungsvorsatz gehandelt hatte, hatte der Richter keinen Zweifel. Mildernd wurde allerdings bewertet, dass der Angeklagte direkt nach der Tat versucht hat, das Leben der Frau zu retten. Das habe der Angeklagte getan, als er um Hilfe gerufen und mit einem Handtuch die stark blutende Wunde abgedrückt hat.

