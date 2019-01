Fünfjährige stirbt bei Wohnungsbrand - Es gibt offene Fragen

Bei einem Wohnungsbrand in Puchheim (Landkreis Fürstenfeldbruck) ist ein Mädchen (5) gestorben. Die Kripo ermittelt die genauen Umstände.

Update vom 1. Januar, 12 Uhr: Gut einen Tag ist die Tragödie her, die sich am Montag in einem Puchheimer Hochhaus abspielte und bei der ein kleines Mädchen sein Leben verlor. Nun berichtet die dpa, dass mittlerweile der Vater der Fünfjährigen vernommen werden konnte.

„Das hat uns bei der Klärung der Brandursache aber nicht weitergebracht“, zitiert die Deutsche Presse-Agentur den Polizeisprecher. Demnach werde die Kriminalpolizei in den kommenden Tagen weiter ermitteln. Rätsel gibt nach wie vor der Brandherd auf. Da sich die Flammen in einer rasanten Geschwindigkeit ausgebreitet hätten, sei dieser noch unklar.

Wie der Sprecher weiter mitteilte, sei die Mutter des Mädchens während des Dramas nicht zu Hause gewesen. Erst wenig später sei sie am Hochhaus in der Adenauerstraße eingetroffen und dann vom Kriseninterventionsteam betreut worden.

Puchheim: Mädchen (5) stirbt bei Wohnungsbrand - Die Nachrichten vom Montag

Update, 18.27 Uhr: Wie der Puchheimer Bürgermeister Norbert Seidl nun bekanntgab, würde das Feuerwerk der Stadt trotz des tragischen Unglücks stattfinden. „Ein sehr tragisches und trauriges Jahresende. Wir haben im Krisenteam die schwere Entscheidung getroffen, das Feuerwerk stattfinden zu lassen. Lassen Sie uns zusammenkommen und vielleicht etwas ernster und bewusster in den Himmel schauen, mit Dankbarkeit, dass wir hier sind“, so Seidl.

Update, 18.15 Uhr: Wie der Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr Puchheim-Bahnhof Alexander Sabaraj bekanntgab, sei die Wohnung bereits bei Eintreffen der Polizei lichterloh in Flammen gestanden. Demnach hätten die Flammen bereits auf den Balkon übergegriffen. „Zeitgleich wurde das komplette Haus evakuiert. Es waren rund 100 Einsatzkräfte von mehreren Freiwilligen Feuerwehren im Einsatz. Zusätzlich Rettungsdienst und Polizei. Wir mussten zu Fuß die acht Stockwerke hinauf und haben dann die Wohnung von innen gelöscht.“

Bei den Löscharbeiten machte die Feuerwehr dann die erschreckende Entdeckung. Die Fünfjährige versteckte sich in einem Schrank vor den Flammen. Für sie kam jede Hilfe zu spät. „Tragischerweise fanden wir das fünfjährige Mädchen leblos, sitzend in einem Schrank. Ein Notarzt konnte es nicht mehr wiederbeleben. Nach rund 30 Minuten war der Brand vollständig gelöscht. Wir sind alle tief betroffen, dass das Kind nicht überlebt hat. Wir werden sicherlich das Geschehen in der Nachbetreuung aufarbeiten“, so Alexander Sabaraj.

Fünfjährige stirbt bei Wohnungsbrand in Puchheim (Landkreis Fürstenfeldbruck)

Puchheim - Der Brand brach gegen 13.30 in einer Wohnung im achten Stock eines Mehrfamilienhauses an der Puchheimer Adenauerstraße aus. Die meisten Bewohner konnten sich selbstständig aus dem Gebäude retten, wie ein Sprecher der Kripo am frühen Abend auf Nachfrage sagte.

Mädchen stirbt bei Wohnungsbrand – Fotostrecke Zur Fotostrecke

Eine Fünfjährige konnte die brennende Wohnung nicht mehr verlassen, sie wurde von der Feuerwehr leblos geborgen. Sofort eingeleitete Reanimationsmaßnahmen konnten das Mädchen nicht mehr retten.

Tragödie Puchheim: Fünfjährige stirbt bei Wohnungsbrand

Der Vater der Fünfjährigen habe noch versucht, das Mädchen aus der Wohnung zu holen, was aber nicht gelang. Der Mann habe Rauchgasvergiftungen erlitten, er wird derzeit in einem Krankenhaus behandelt. Der Feuerwehr gelang es, das Feuer in der Wohnung unter Kontrolle zu bringen, bevor sich dieses weiter ausbreiten konnte.

Infolge des Brandes kam es zu einem Großeinsatz verschiedener Rettungskräfte und Feuerwehren. Auch ein Hubschrauber war im Einsatz. Die Ursache für den Brand sei im Moment noch unklar, sagte der Polizeisprecher. Weiteres müssten nun die Ermittlungen ergeben.

(st)