Das rätselhafte Verschwinden der schwarzen Behälter: Müllauto schluckt Tonnen

Von: Tobias Gehre

Eckige Tonnen sind heute der Standard. Außerdem haben die neuen Modelle Räder, die den Mitarbeitern auf dem Müllwagen die Arbeit erleichtern. © Beispielfoto: dpa

In Puchheim verschwinden in letzter Zeit auf mysteriöse Weise reihenweise Mülltonen. Prominentestes Opfer: der Bürgermeister. Mittlerweile ist klar, wo die Tonnen landen. Schuld am Schwund sind die Besitzer, sagt der Entsorger.

Puchheim – Plötzlich war die Tonne weg. Gabriele Kwoka-Blödt glaubte zunächst an einen Lausbubenstreich und machte sich in der Nachbarschaft auf die Suche. Doch ihr Müllbehälter war wie vom Erdboden verschluckt. Also tat die Puchheimerin, was heutzutage viele machen, wenn sie nicht mehr weiterwissen. Sie postete einen Aufruf bei Facebook – mit der Bitte um Informationen über den Verbleib ihrer Tonne. Die gab es dann auch – allerdings anders, als es sich die Puchheimerin vorgestellt hatte.

Tonne nicht mehr ordnungsgemäß

Auf ihren Beitrag antworteten etliche Menschen aus Puchheim, denen das Gleiche widerfahren war. Einige wussten sogar über das Schicksal ihres Müllbehälters Bescheid. Sie hatten einen Zettel der Firma Remondis im Briefkasten. Das Unternehmen ist in Puchheim für die Abholung des Restmülls zuständig. In der Mitteilung wurden die Empfänger darauf hingewiesen, dass ihre Tonne nicht mehr in einem „ordnungsgemäßen Zustand“ sei. „Daher ist Ihr Gefäß in den Lkw gefallen und wurde verpresst. Bitte sorgen Sie für entsprechenden Ersatz“, so der Wortlaut.

Plötzlich war die Tonne weg: Gabriele Kwoka-Blödt ärgert sich darüber, dass ihr niemand Bescheid gegeben hat. © Weber

Gabriele Kwoka-Blödt dämmerte, dass wohl auch ihre Tonne nicht mehr ganz ordnungsgemäß war. Einen Hinweis hatte sie allerdings nicht im Briefkasten. Dafür hat sie jetzt jede Menge Wut im Bauch. „Ich finde das eine bodenlose Frechheit“, sagt die Puchheimerin. In ihrer Straße gehe bereits die Angst um. Vor allem ältere Nachbarn würden sich sorgen, dass ihre Tonne bald die nächste sein könnte.

So sieht es auch Detlef Arzt. Der Gröbenzeller vermietet ein Haus in Puchheim. Und auch dort hatte der Müllwagen die Tonne gefressen. Arzt hatte einen Hinweis im Briefkasten. Verwunderlich findet er allerdings, dass das so oft passiert, dass die Arbeiter schon vorgedruckte Zettel dabei haben. Seltsam ist für ihn auch die Tatsache, dass alle Betroffenen davon berichten, dass nur Tonnen ohne Räder verschwinden – die natürlich schwieriger von der Müllabfuhr zu bewegen sind. Wie vielen anderen Betroffenen kam auch Detlef Arzt der Gedanke, dass die rollenlosen Tonnen womöglich nicht ganz zufällig vom Müllauto verschluckt werden.

Mit ihrem Verlust sind Detlef Arzt und Gabriele Kwoka-Blödt in bester Gesellschaft. Auch Bürgermeister Norbert Seidl musste sich bereits eine neue Tonne zulegen. Über den Verbleib seines ebenfalls rollenlosen Exemplars sei er nicht informiert worden. Spekulationen, dass die Behälter nicht ganz zufällig verschwinden, möchte sich der Rathaus-Chef nicht anschließen. Aber auch er hätte sich wenigstens ein Schreiben gewünscht.

Klassische Materialermüdung

Beim zuständigen Entsorgungs-Unternehmen Remondis kann man die Aufregung in Puchheim nicht verstehen. Grund für den Schwund sei das Alter der runden Tonnen, erklärt Sprecher Michael Schneider. Diese würden seit rund zehn Jahren nicht mehr angeboten. Daher seien sie mindestens so alt – oder älter. „Das Problem bei den in die Jahre gekommenen Ringbehältern ist, dass durch Verschleiß und Belastung der Aufnahmehaken an der Ringtonne beim Schüttvorgang reißen kann.“ Es handle sich also ganz klassisch um Materialermüdung. Dadurch würden die Tonnen in den Lkw fallen und mit dem Müll zusammengepresst.

Bürger müssen selbst bezahlen

Auch beim Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises (AWB) kennt man das Problem der Tonnen, die selbst zu Müll werden. Der Landkreis sei einer der letzten in Bayern, wo noch alte runde Tonnen geduldet werden, erklärt AWB-Chef Stefan Mayer. Und die kämen jetzt ans Ende ihrer Lebensdauer.

Dass die Betroffenen selbst in die Tasche greifen müssen, um eine neue Tonne zu bekommen, liegt übrigens an einem weiteren Alleinstellungsmerkmal. Während die meisten Landkreise die Tonnen stellen, sind sie in Fürstenfeldbruck Eigentum der Einwohner. Das sei eine politische Entscheidung. Mayer hat aber Verständnis für die Betroffenen. „Für die Bürger ist das natürlich ärgerlich.“

Davon kann Gabriele Kwoka-Blödt ein Lied singen. Mittlerweile hat sie eine neue Tonne. Ihr Mann hat sie geholt – bei Remondis, wo die Behälter praktischerweise verkauft werden.

