Gefangen am Balkon: Nachbarn schildern Brand-Katastrophe

Die Feuer-Katastrophe vom Silvester-Tag in einem Puchheimer Hochhaus hat für viele Bewohner dramatische Folgen. Jetzt spricht eine italienische Familie, die seit dem Brand in einer Nachbarswohnung, bei dem ein Mädchen (5) starb, vor dem finanziellen Ruin steht.

Puchheim – Die Eltern leben mit den beiden Kindern in einer Obdachlosenunterkunft. Die Erinnerungen an den Brandtag verfolgen sie bis heute.

Für die italienische Familie Moretti (Name geändert) ist seit dem Silvestertag nichts mehr, wie es vorher war. „Eigentlich wollten wir in Deutschland ein neues, besseres Leben beginnen“, sagt Vater Toni Moretti. Am 2. Januar wären sie genau ein Jahr in ihrer Wohnung im Hochhaus an der Adenauerstraße 5 in Puchheim gewesen, die sie sich liebevoll eingerichtet haben. Und dann sind da noch all die schrecklichen Erinnerungen.

Am Tag des Brandes, an Silvester, vor über zwei Wochen ist Maria Moretti mit den beiden Kindern alleine daheim. Der Vater arbeitet in einem Restaurant am Ammersee. Maria Moretti steht in der Küche in der Wohnung und hört plötzlich Schreie: „Feuer, Feuer“. Moretti öffnet die Wohnungstür und blickt auf eine dichte, schwarze Mauer aus Rauch. Der Weg zur Treppe wäre nicht weit, aber es ist aussichtslos. Die Wohnung im achten Stock ist abgeschnitten.

Maria Moretti schlägt die Türe wieder zu. Ihr neunjähriger Sohn ruft: „Mama, Mama, wir müssen feuchte Handtücher zusammenrollen und vor den Türschlitz legen.“ Das hat er in einem Internet-Video gesehen. Gemeinsam machen die Drei ihr Zuhause so dicht wie möglich, dann stellen sie sich auf den Balkon. Der erscheint ihnen sicher. „Wir haben uns mit Decken gewärmt und einfach gewartet“, erzählt die Mutter. Die Kinder haben Angst. Doch noch weiß niemand, welche Tragödie sich gerade wenige Meter von ihnen entfernt ereignet.

Die Wohnung der Morettis befindet sich am Ende eines U-förmigen Ganges – am anderen Ende liegt die Brandwohnung. Es geht über Eck, weshalb Maria Moretti zunächst nichts von dem Aufgebot an Rettungskräften und den lodernden Flammen mitkriegt. Erst als Polizisten von unten hochrufen und sie erklärt, dass sie nicht mehr aus ihrer Wohnung herauskommen, ahnt sie, dass etwas Schlimmes passiert sein muss. Die Polizei sollte später sagen, dass die meisten Bewohner das Gebäude eigenständig verlassen haben.

Ihren Mann kann Moretti nicht erreichen, sein Handy-Akku ist leer. Nach geschätzten eineinhalb Stunden kann die Mutter mit ihren beiden Söhnen durch das Treppenhaus raus. Dort sieht sie eine mit einer Decke abgedeckte Person. Es ist die Leiche des toten Kindes. „Wir wussten aber nicht, wer es war“, erinnert sich Maria Moretti. Erst später erfährt sie, dass es sich um die fünfjährige Vanessa handelt. Ein liebes Mädchen, das mit dem jüngsten Spross der Morettis in den Kindergarten ging. Ansonsten gab es aber wenig Kontakt.

„Es ist eine Katastrophe, was diese Familie erlebt hat“, sagt Vater Toni Moretti. Das stellt sein eigenes Schicksal, jetzt obdachlos zu sein, völlig in den Schatten. Er ist so froh, dass seiner Familie nichts passiert ist. Er selbst kommt am Brandtag erst um 16 Uhr von der Arbeit zurück. „Ich war völlig schockiert.“

Die Polizei bringt die Familie erst in ein Hotelzimmer in Esting, das die Hausverwaltung organisiert hat. In Puchheim war nichts zu kriegen, alles voll. Seit Montag sind die Morettis in Puchheim in einer Wohnung untergebracht, die speziell für solche Notfälle, also wenn Menschen keine Bleibe finden, zur Verfügung steht. Der Stadt sind sie dafür sehr dankbar.

Die Italiener trifft das Feuer-Drama besonders hart: Die Wohnung ist wie alle anderen auf dem Stockwerk unbewohnbar. Kleidung kann zwar gewaschen werden. Beim Spielzeug der Kinder ist das noch ungewiss. Aber Matratzen und Polstermöbel benötigen auf jeden Fall eine – sehr teure – Spezialreinigung mit Ozon. Diese kann sich die Familie nicht leisten.

Sie hat keine Rücklagen, obwohl beide Eltern berufstätig sind – die Mutter in Teilzeit. „Ich arbeite eigentlich rund um die Uhr“, sagt der Vater. Auch für eine Hausratsversicherung, die jetzt einspringen würde, war kein Geld mehr übrig. Die Miete für die Drei-Zimmer-Wohnung frisst einen großen Teil des Budgets auf.

Nun steht die Familie vor einer ungewissen Zukunft, hofft auf Hilfe von Außen. Die Obdachlosenunterkunft ist nur eine Übergangslösung. Sie ist abgenutzt, sagt Maria Moretti. „Die Kinder fühlen sich nicht wohl.“ Ob und wann sie in ihre Wohnung zurückkehren können, ist völlig unklar. Die Eltern würden eigentlich sowieso am liebsten umziehen. „Die Erinnerungen sind einfach zu schlimm“, sagt die Mutter. Damit die Kinder aber nicht wieder ganz entwurzelt werden, würden sie gerne in der Planie bleiben. „Vielleicht aber nicht mehr in einem ganz so hohen Haus.“

