Geliebte erpresst 89-Jährigen mit Nacktbild

Aus dem Amtsgericht

Die Beziehung zu einer 45-Jährigen Puchheimerin kam einen mittlerweile 89-Jährigen teuer zu stehen. Die Frau hatte den Senior mit Nacktbildern erpresst – und sich so 30 000 Euro ergaunert. Jetzt stand die Erpresserin vor Gericht. Sie muss ins Gefängnis.

Puchheim – Immer wieder hatte der 89-Jährige die Frau finanziell unterstützt. 15 000 Euro habe er ihr freiwillig gegeben. Allein 5000 Euro musste er für die Beerdigung der Großmutter seiner Geliebten bezahlen. Doch die Frau wollte mehr. Vor zwei Jahren forderte sie 30 000 Euro – sonst werde sie ein Nacktfoto des Mannes im Internet veröffentlichen und in der Umgebung seines Wohnorts aushängen. Der Rentner bezahlte.

Als die Frau dann aber wenig später erneut 30 000 Euro wollte, ging er zur Polizei. „Was zu viel ist, ist zu viel. Geld zum Rausschmeißen habe ich nicht“, erklärte der 89-Jährige am Fürstenfeldbrucker Amtsgericht.

Die 45-Jährige wollte sich nicht zu den Vorwürfen äußern. Ein unbeschriebenes Blatt ist sie aber nicht. Sie ist mehrfach wegen Diebstahls vorbestraft und hat auch bereits öfter im Gefängnis gesessen.

Der Rechtsanwalt der Frau plädierte auf Freispruch. „Es bleiben zu viele Zweifel.“ Er hatte in den Aussagen des 89-Jährigen diverse Widersprüche entdeckt. So hatte der Mann bei der Polizei in einer ersten Aussage angegeben, die Nachforderung der 45-Jährigen habe 27 000 Euro betragen, erst in einer zweiten Vernehmung sprach er von weiteren 30 000 Euro. Zudem beteuerte der 89-Jährige bei der Polizei, er habe die Frau lediglich zwei Mal zufällig getroffen, habe aber selber keinen Kontakt zu ihr aufgenommen. Doch der Rechtsanwalt konnte mittels des Handys seiner Mandantin nachweisen, dass er ihr auch danach mehrfach SMS geschickt und sie auch öfter angerufen hatte.

Die Staatsanwältin aber hatte dennoch keinerlei Zweifel an der Schuld der 45-Jährigen und beantragte eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten. Sie war allerdings davon überzeugt, dass die Frau auch heimlich ein Video vom Sex mit dem Senior aufgenommen hatte. Ein solches konnte aber nicht gefunden worden.

In diesem Punkt sprach das Schöffengericht die Angeklagte daher frei. Auch, dass dem 89-Jährigen Gewalt angedroht worden sei, sollte er nicht zahlen, bestätigte sich in der Verhandlung nicht. „Ich hatte mehr Angst davor, dass die Bilder aufgehängt werden“, erklärte der Geschädigte. sus