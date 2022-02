Gerätehalle als Event-Stadel hinter dem Feuerwehrhaus

Bretterbude mit Potenzial: Die Gerätehalle der Feuerwehr Puchheim-Ort wird eigentlich von der Flurbereinigungsgenossenschaft als Lager benutzt. © Weber

Die Gerätehalle am Feuerwehrhaus Puchheim-Ort, auch als Stadel bekannt, hat bereits die eine oder andere Cocktailparty gesehen. Auch andere Veranstaltungen gab es. Nun soll das Lager zu einer „Eventlocation“ umgebaut werden: mit Bühne und Toiletten. Allerdings muss noch einiges geklärt werden.

Puchheim – Die Gerätehalle beim Feuerwehr-Haus in Puchheim-Ort soll zum kleinen Veranstaltungszentrum aus- und umgebaut werden. Der zuständige Stadtrats-Ausschuss billigte jetzt ein Grobkonzept, das wiederum auf einen Arbeitskreis der Vereine zurückgeht. Demnach soll der fast 40 Jahre alte Bau mit einer (richtigen) Bühne, Nebenräumen und Umkleiden sowie Toiletten ausgestattet werden. Die künftige „einfache Eventlocation“, wie sie in der Vorlage des Bauamts auch genannt wurde, soll aber – mit Böden und Wandverkleidungen aus Holz – ihren „rustikalen Charakter“ behalten und sogar noch verstärken.

Der „Feuerwehr-Stadel“, wie er bei den Ortlern heißt, wird zwar nicht von der Wehr selber genutzt, wenngleich auch die schon eine Cocktail-Party dort steigen ließ. Aber er entstand im Jahr 1984 zusammen mit dem benachbarten Feuerwehrhaus und wird seitdem als Geräte- und Maschinenlager von Jagd- sowie Flurbereinigungsgenossenschaft genutzt. Immer schon diente die Halle gleichzeitig als Örtlichkeit für Feiern jeder Art, ob Kirchweih- oder Starkbierfest, Bulldog-Treffen oder Vereinsjubiläum. Auch Biertisch-Garnituren sind dort untergebracht, ein kleines Podium dient als Bühne für Vortragende.

Außer, dass Heizung und Sanitär-Anlagen fehlen, gab es aber immer einen weiteren Haken: Laut Genehmigungsbescheid des Landratsamtes dürfen – vor allem aus Lärmschutzgründen – maximal zehn Veranstaltungen pro Jahr mit jeweils höchstens 192 Besuchern stattfinden. Erstere Auflage konnte man seitdem einhalten, beim Publikum wurde offenbar nicht immer so ganz akribisch nachgezählt. Eigentümerin des Stadels ist die Stadt, die auch die einzelnen Veranstaltungen genehmigen muss.

Das Feuerwehrhaus in Puchheim-Ort: Als es vor fast 40 Jahren gebaut wurde, entstand auch der Stadel hinter dem Gebäude. © Weber

Die Flurbereinigungsgenossenschaft ist Pächterin mit einem Vertrag bis 2023. Deren Gerätepark stünde aber einer künftigen erweiterten Nutzung im Wege. Die Landmaschinen jedes Mal auszuräumen und gegebenenfalls bei Bauern in der Nachbarschaft unterzubringen, galt schon bisher als reichlich aufwendige Spaßbremse.

Laut Stadtrats-Kulturreferent Thomas Salcher (ubp), der – selbst im Altdorf zuhause – künftig als Sprecher des Arbeitskreises auftreten soll, braucht es einen solchen Treffpunkt zum einen wegen des noch regen Vereinslebens in Puchheim-Ort. Große Wirtshaus-Säle gibt es nicht mehr, ob das Pfarrheim auf Dauer zur Verfügung steht, gilt als unsicher.

Separate Zufahrt Der Event-Stadel soll künftig ebenso eine separate Zufahrt bekommen wie der benachbarte Wertstoffhof, der zudem eigene Parkplätze erhalten soll. Diese Neuerungen gehören zu der Erweiterungs- und Umbauplanung für das gesamte Gelände, die jetzt ebenfalls den Ausschuss für städtische Bauten passierte.

Wertstoffhof-Besucher parken des Öfteren auf dem Feuerwehrhof, auch der Vorplatz wird von Anwohnern genutzt. Künftig wird die Zufahrt eingehaust und mit einer Schranke gesichert. Ferner soll die Fahrzeughalle erweitert und damit Raum für zusätzliche Sanitärbereiche und Umkleiden geschaffen werden. Auch Besprechungs- und Schulungsräume sowie das Büro bekommen mehr Platz. Die Gesamtkosten einschließlich Sicherheitsreserven liegen bei über 1,8 Millionen Euro.

Gerade für einen Publikumsmagneten wie den Theaterverein, der bislang bei der Kirche zu Gast ist, wäre ein Aufführungsraum, in dem auch geprobt werden kann, ideal. Aber eine solche Location täte „nicht nur dem Ort gut, sondern der ganzen Stadt“, findet Salcher. Im großen PUC in Puchheim-Bahnhof sei es in pandemielosen Zeiten nicht immer einfach, einen Termin zu bekommen, auch preiswerter könne man eine Feier neben der Feuerwehr organisieren. Und für manche Vereine sei ein „bayerisch-ländliches Ambiente“ auch „leichter zugänglich“.

Der Ausschuss für städtische Bauten war mit den Umbauplänen und den dafür geschätzten Kosten von rund 300 000 Euro grundsätzlich einverstanden. Vorab soll aber mit dem Landratsamt geklärt werden, ob die bisherigen Beschränkungen in Stein gemeißelt sind und insbesondere, ob jede Nutzung auch schon eine Veranstaltung ist. Olf Paschen

