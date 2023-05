Transporter hinter Jugendzentrum verwüstet

Ein Kleintransporter wurde im Hinterhof eines Jugendzentrums völlig verwüstet. Noch sind die Täter unbekannt. Die Polizei rechnet sich aber gute Chancen aus, sie zu erwischen. Die Rowdys haben Spuren hinterlassen.

Germering - Die Stadt Puchheim hatte den Kleintranspoter dem Jugendzentrum in Germering am Bahnhofsplatz geliehen. Dort wurde der Wagen von Samstag, 13. bis Montag 15. März geparkt. Als ein Streetworker (27) am Montagmorgen zu dem Transporter kam, erlebte er eine böse Überraschung.. Die Sitze waren aufgeschlitzt, die Sicherheitsgurte durchgeschnitten. Mehrere Innenverkleidungen waren zerbrochen. Auch die beiden Mercedes-Sterne fehlten. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 3000 Euro.

Verräterische Hinterlassenschaften

Wie der oder die Täter in das Innere des Fahrzeug gelangten, ist noch unklar. Allerdings haben sie dort Spuren hinterlassen. Die Polizei stellte eine Getränkedose und mehrere Zigarettenstummel sicher. Diese werden nun untersucht. Aber auch Zeugen, die im genannten Zeitraum Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Inspektion in Germering zu melden, Telefon (089) 89 4 15 70.