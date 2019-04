Die Herren der Grenzsteine: So arbeiten Feldgeschworene

Wo verläuft die Grenze? Für Grundstücksbesitzer eine entscheidende Frage. Beantwortet wird sie seit Jahrhunderten von den Feldgeschworenen. Millionen Grenzsteine haben sie im Landkreis im Lauf der Zeit im Boden versenkt. Und das tun sie auch heute noch. Doch der Nachwuchs für das so wichtige Ehrenamt wird knapp.

Puchheim – Georg Schmid weiß genau, wann es Zeit für den geordneten Rückzug ist. Mit Debatten über die richtige Lage der Grenzsteine – und die sind gar nicht so selten – wollen der 80-Jährige und seine Mitarbeiter nämlich nichts zu tun haben. Schließlich sind es ja nicht sie, die bestimmen, wo das eine Grundstück endet und das nächste beginnt. Das machen heute die Ingenieure vom Vermessungsamt. Und sie sollen sich dann auch mit dem Eigentümer auseinandersetzen.

Früher, da war das noch anders, weiß Schmid. Hochangesehene Leute waren die Feldgeschworenen da. Nur sie wussten, wem im Dorf welcher Grund gehört. Und im Streit um den so wichtigen Boden kam es auf ihr Urteil an. Man stellte sich also besser gut mit den Feldgeschworenen.

Geheimnis ums Eigentum

Ihre Macht haben sie mittlerweile abgegeben – an Computer, Satelliten und das Fachwissen der Vermessungsingenieure. Ihr Ansehen haben sie behalten. „Zumindest bei den Alten im Dorf“, sagt Schmid. Und auch die Sache mit dem Geheimnis um die Besitzverhältnisse nimmt der frühere Berufskraftfahrer sehr ernst. Bei vielen Äckern oder Grundstücken weiß der Puchheim-Ortler genau, wem sie gehören. Nur verraten würde er das nie.

Über seine Arbeit als Feldgeschworener plaudert der 80-Jährige dafür sehr gern. Etwa über sein größtes Projekt in seinen 16 Jahren als Obmann. Knapp 400 Grenzsteine haben sie unter sengender Sonne in zwei Reihen in den harten Lehmboden des Parsbergs gejagt. Heute sausen dazwischen die Autos auf der Umgehungsstraße um Puchheim-Ort herum. „Das war vielleicht eine Arbeit“, sagt Schmid. Immerhin: Sein Werk kann er täglich von seiner Terrasse am Ortsrand bewundern.

Die Steine

Und zwischen den Einsätzen bleibt auch genug Zeit zum Erholen. Zwölf Mal mussten die Puchheimer Feldgeschworenen etwa im vergangenen Jahr ran. Ruft das Vermessungsamt an, müssen Schmid und seine Helfer bereit stehen. Im Feuerwehrstadl haben sie einen Anhänger mit allem, was ein Feldgeschworener braucht: Schaufeln, Spitzhacken, Farbe zum Markieren sowie natürlich der Stampfer, um die Grenzsteine an ihren Bestimmungsort im Boden zu treiben. Die Steine selbst gibt es am Bauhof. Sie sind aus Granit, rund 50 Zentimeter lang und zehn bis 15 Kilo schwer. Schmid, der alte Hase im Geschäft, kennt aber noch ganz andere Zeiten. „Früher hat so ein Stein bis zu 60 Kilo gewogen“, sagt er.

An Jüngere übergeben

Die ganz schwere Arbeit überlässt der 80-Jährige mittlerweile den Jüngeren. Da trifft es sich gut, dass die Feldgeschworenen-Mannschaft gerade um ein Mitglied gewachsen ist. Stefan Spiegl ist Landwirt, steht mit 25 Jahren voll im Saft und ist mit der Arbeit in Feld und Flur aufgewachsen. Sein Engagement sieht er als Dienst an der Allgemeinheit. Und er führt eine Familientradition fort. „Auch der Uropa war schon Feldgeschworener“, sagt er.

Doch Leute wie Stefan Spiegl sind Mangelware. Wie vielen Ehrenämtern fehlt auch den Feldgeschworenen Nachwuchs. Rund 50 gibt es noch im Landkreis, sagt Rupert Holzfurtner. Er muss es wissen.

Als Chef des lokalen Vermessungsamtes ist er auf die Unterstützung durch die Feldgeschworenen angewiesen. „Die meisten sind rüstige Rentner, die ihr Amt mit Leidenschaft ausführen“, sagt der Vermessungsingenieur.

Weiter, solange es Spaß macht

Neue zu finden, werde immer schwieriger. Früher seien es oft Nebenerwerbs-Landwirte gewesen, die sich den Feldgeschworenen angeschlossen hätten. Davon gebe es aber immer weniger. Noch kann Holzfurtner auf eine ausreichende Zahl an Helfern zurückgreifen. Aber wie lange noch?

Diese Frage stellt sich Georg Schmid nicht. Auch mit seinen 80 Jahren fühlt sich der Puchheimer noch fit genug für diesen Job. „So lange es mir Spaß macht, mache ich weiter“, sagt er. Für den Dienst an der Gemeinschaft gebe es schließlich keine Altersgrenze. (Tobias Gehre)