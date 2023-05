Satzung für die Gestaltung der Einkaufsmeile - Kritik an geplanten Markisen

Die Lochhauser Straße. © mm

Der Puchheimer Stadtentwicklungsausschuss hat final über die Gestaltung der Einkaufsmeile an der Lochhauser Straße beraten. Es gab auch Kritik.

Puchheim – Nicht dass die geplante Verschönerung der Lochhauser Straße das Langweiler-Thema schlechthin wäre, aber in der jüngsten Sitzung des städtischen Entwicklungsausschusses fielen dann doch einem Teilnehmer die Augen zu. Noch während der Bürgermeister lächelnd „die geladenen und nicht geladenen“ Gäste begrüßt hatte, krabbelte David (vier Monate) auf dem Tisch vor der Mama in Richtung seines Stoffhasen.

Pflanzkübel, Sitzgelegenheiten

Aber kaum, dass es in medias res ging, sah man ihn im Arm von Anja Arnold, seiner Mutter aus der Grünen-Fraktion, schon ein Nickerchen machen. So verschlief David die abschließende Beratung der „Gestaltungssatzung“ für Puchheims Einkaufsmeile, die auf mehreren Dutzend Seiten Vorschläge für ein ansprechenderes Ambiente, für die viel beschworene Aufenthaltsqualität macht. Zum Katalog gehört eine Auswahl möglicher Pflanzkübel und Sitzgelegenheiten, Spielmöglichkeiten und Trinkbrunnen, auch über Art der Fahrradständer und Farbe der Markisen war zuvor lange nachgedacht worden.

Die Markisen

Im Ausschuss wurde dennoch Kritik laut. Der Behindertenbeirat monierte die eher gedeckten Markisen-Farben (beige, grau, grün), die es Sehbehinderten schwer machten, sich an auffälligen, bunteren Orten zu verabreden und zu treffen. Dies allerdings widerspreche dem „schicken, eleganten Erscheinungsbild“, das man sich vorstelle, meinte ein Vertreter des Instituts für Stadt- und Regionalmanagement, das mit der Konzept-Erstellung beauftragt war.

Dort hielt man auch die vom ADFC empfohlenen Fahrradständer für nicht stilkonform: „So was von häßlich“, meinte der Experte. Ferner von Ausschussmitgliedern bemängelt: Spielelemente für Kinder neben der Straße oder Abfalleimer ohne integrierten Aschenbecher.

Großer Entwurf?

Grundsätzliche Bedenken meldete hingegen nur die CSU an. Es gebe wunderbare Ideen für die Stadtmöblierung in dem Konzept, nur leider fehle es immer noch am großen städtebaulichen Entwurf, meinte Thomas Hofschuster. Die Eigentümer würden mit Verschönerungen wohl warten, bis das „Große und Ganze“ feststehe, wie also auch bauliche Mängel in der Lochhauser Straße beseitigt werden könnten. Wichtig seien die „quick wins“, die raschen sichtbaren Erfolge, entgegnete Bürgermeister Norbert Seidl (SPD). Es gehe auch um ein „Signal“, dass sich die Stadt – zumindest auf den wenigen ihr gehörenden Flächen – ernsthaft um Veränderungen bemühe. Die Hoffnung ist demnach, dass sich die Eigentümer zur Nachahmung motiviert fühlen.

Zuschuss

Finanziell dürfte es kein Problem sein: Jede Verschönerung wird zu 80 Prozent bis zu einem Höchstbetrag von 12 000 Euro bezuschusst. Im Fördertopf sind insgesamt 70 000 Euro. Außerdem wird für jede geplante Maßnahme eine Beratung angeboten.

Und was macht David?

David übrigens juckte das alles nicht. Er wachte erst auf, als es beim nächsten Thema um die Sonne (PV-Anlage) ging. Und das Quengeln begann er erst, als beim übernächsten Tagesordnungspunkt wieder Hofschuster die künftige Fahrradabstellplatzsatzung wegen einiger juristischer Ungenauigkeiten Punkt für Punkt auseinandernahm. Gerade der Dritte Bürgermeister aber hätte eigentlich etwas Rücksicht nehmen müssen. War es doch Hofschuster selbst, der die Kinderbetreuung im Sitzungssaal eingeführt hatte: Vor einigen Jahren mit einem Säugling im Tragetuch, den es auch alsbald langweilte. (Olf Paschen)

