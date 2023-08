Hirnblutung reißt 18-jährigen Puchheimer aus dem Leben

Von: Kathrin Böhmer

Teilen

Bis vor Kurzem war er ein gesunder junger Mann: Nun ist der Puchheimer Leon Wagner auf den Rollstuhl angewiesen. Sein kleiner Bruder Erik (8 Jahre) schiebt ihn durch das Krankenhaus. Ich will, dass mein Sohn wieder wird wie früher. Detlef Wagner © PRIVAT

Der Puchheimer Leon Wagner und seine Familie haben einen schlimmen Schicksalsschlag erlitten: Eine Hirnblutung riss den 18-jährigen Metzger-Azubi einfach aus dem Leben. Er lag wochenlang im Koma. Nun ist er auf den Rollstuhl angewiesen. Sein Vater hat eine Spendenaktion gestartet.

Puchheim – Musik, das ist die große Leidenschaft von Leon Wagner. Er liebt es, Keyboard zu spielen und mit flinken Fingern über die Tasten zu fetzen. An dem Tag, der sein ganzes Leben verändern sollte, wollte der 18-Jährige eigentlich mit einer Freundin auf ein Konzert in München. Songs hören, tanzen, entspannen. Doch es sollte ganz anders kommen.

Der junge Mann, der gerade seine Ausbildung als Metzger bei Vinzenzmurr begonnen hatte, war am 25. Februar beim Bummeln in der Fußgängerzone. Er sagte der Freundin, dass er starke Kopfschmerzen habe, was nicht unbedingt typisch für ihn war. Er litt nicht unter Migräne. Sie schlug dann vor, etwas in einem Burgerladen zu essen und zu trinken, damit es ihm wieder besser gehe. Kurzzeitig war dies auch der Fall. Deshalb wollte Leon Wagner weiter shoppen, ging noch zu H&M. Dort passierte es. „An der Kasse ist er dann einfach zusammengebrochen“, erzählt Detlef Wagner, der Vater.

Der 53-Jährige arbeitet als Krankenpfleger im Klinikum Großhadern. Sein Sohn Leon muss wohl deshalb den Sanitätern sogar noch extra gesagt haben, dass er dorthin will. Allerdings arbeitete der Vater an diesem Tag gar nicht. Er war mit seinen drei anderen Kindern in Thüringen, wo die Familie eigentlich herkommt, bevor sie vor 20 Jahren in die Allinger Straße nach Puchheim gezogen ist. In die Nähe des Altenheims, wo Leons Mutter beschäftigt ist.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Detlef Wagner versuchte ständig, seinen Sohn zu erreichen, ohne zu wissen, was vorgefallen war. Leon ging aber nicht mehr an sein Handy. Irgendwann war dann ein Arzt dran.

Die Schockdiagnose: Jetzt zählt jede Minute

Die Schockdiagnose: Hirnblutung. In diesem Fall zählt jede Minute. Der junge Puchheimer wurde sofort notoperiert. Es folgten weitere Eingriffe. Nach einer Woche war Leon Wagner außer Lebensgefahr, lag aber weiter im Koma. Irgendwann wachte er auf, aber eben nicht mehr als der junge Mann, wie man ihn bisher kannte.

Die linke Seite war gelähmt, an Keyboardspielen nicht mehr zu denken. Er kann nicht alleine laufen, nur kurz stehen. Sprechen kann er auch nicht mehr wie früher. Der Vater freut sich aber selbst über die kleinen Fortschritte. „Er kann sich selbst im Bad hochziehen und kurze Sätze bilden.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.

Die Krankenkasse zahlt derzeit noch die Reha, solange Erfolge zu erkennen sind. „Die Ärzte wollen sich aber nicht festlegen, ob er wieder ganz gesund werden kann“, sagt Detlef Wagner. Aber sie seien sehr optimistisch, dass er alles schaffen könnte.

Vater will, das sein Kind wieder gesund wird

Auch der Vater glaubt daran. Er will, dass sein Kind wieder gesund wird, wieder normal am Leben teilnehmen kann. Dafür, die Erfahrung hat Wagner als Krankenpfleger, braucht es aber sehr viel Zeit und eine engmaschige Therapie. „Zweimal die Woche ist nicht ausreichend.“ Die Standard-Krankenkasse-Therapie wird wohl nicht voll ausschöpfen können, was möglich wäre für seinen Sohn. „Ich will, dass er wieder wird wie früher.“ Und er weiß, dass es gerade bei jungen Leuten, denen so etwas passiert, wichtig ist, dass sie gefördert werden.

Deshalb hat der 53-jährige Puchheimer eine Spendenaktion im Internet auf der Seite www.gofundme.com gestartet. Man findet den Beitrag, wenn man in die Suchleiste „Detlef Wagner“ eingibt. Der Puchheimer hofft, dass 100 000 Euro zusammenkommen. Der Betrag ist für die kommenden vier Jahre vorgesehen. So lange, schätzt Wagner, könnte die Therapie dauern. Möglicherweise muss die Familie auch in eine barrierefreie Wohnung umziehen. Aber es ist klar: „Leon will weitermachen. Er will seine Ausbildung als Metzger beenden. Er will einfach nur ein selbstständiges Leben.“