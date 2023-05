Hoch die Banner zum 50-jährigen Bestehen der Puchheimer Kolpingsfamilie

Von: Kathrin Böhmer

Die Banner-Abordnung. © Privat

Es ist ein stolzer Geburtstag: Seit einem halben Jahrhundert gibt es die Kolpingsfamilie in Puchheim.

Puchheim - Kürzlich hat sie ihr Jubiläum mit einem Gottesdienst in St. Josef gefeiert, hier gratulierte auch eine Bannerabordnung der Kolpingsfamilien aus dem Bezirk Fürstenfeldbruck (Foto). Angefangen hatte alles im Februar 1973. 16 Männer schlossen sich zusammen und gründeten unter Pfarrer Alfred Wahner die örtliche Kolpingsfamilie.

Inzwischen gehören ihr 42 Mitglieder an, davon sind 23 Frauen. „Fürsorge und die Verantwortung füreinander, das ist uns wichtig“, wie Franziska Hingst mitteilt. Man trifft sich einmal im Monat zu einem gemeinsamen Abend im Pfarrheim. Es geht um religiöse oder gesellschaftliche Themen, Kultur und Reiseberichte. Die Mitglieder feiern, machen Ausflüge und nehmen am Programm des Bezirks sowie den diözesanen Veranstaltungen teil.

Als soziales Projekt wird das Centro Social in Caruaru im Nordosten von Brasilien unterstützt. In den vergangenen Jahrzehnten wurden 130 000 Euro für die Armen aufgebracht – mithilfe von Papiersammlungen, Adventskranzverkauf, Nikolausdienst und privaten Spenden. An die ebenfalls sehr wohltätigen Ursprünge erinnerte Pfarrer Stefan Menzel beim Jubiläumsgottesdienst, den er mit dem Kolpingpräses des Bezirkes, Diakon Jürgen Reisaus, aus Emmering zelebrierte. Adolf Kolping kümmerte sich im 19. Jahrhundert um wandernde Gesellen. Er gab ihnen fern der Heimat ein Dach über dem Kopf und sorgte für Essen.

