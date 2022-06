In Puchheim-Ort bricht ein neues Internet-Zeitalter an

Von: Kathrin Böhmer

Beim Spatenstich dabei waren (v.l.) Holger Harms (Geschäftsführer VPT Consulting), Andre Ameri (Referatsleiter Sicherheit und Ordnung), Bürgermeister Norbert Seidl, Sonja Weinbuch (Wirtschaftsförderung), Martin Schwenke (Gebietsleiter Bayern, GVG Glasfaser), Lisa Dresch (Projektleiterin Bau, GVG Glasfaser) und Jiong Yin (Gesamtprojektleiter Bayern, GVG Glasfaser). © gvg glasfaser

Fuß auf den Spaten und rein in die Erde: Dieser symbolische Akt ist beliebt beim Auftakt von Bauarbeiten, so auch beim Glasfasernetz.

Puchheim - Kürzlich starteten die Vorbereitungen hierfür in Puchheim-Ort. Die Gesellschaftsgruppe GVG (zu der die Marke „Teranet“ gehört) stellt in Aussicht, dass die Puchheimer ab dem dritten Quartal dieses Jahres mit Lichtgeschwindigkeit surfen können. Den Ausbau stemmt die GVG Glasfaser eigenen Angaben zufolge vollständig eigenwirtschaftlich, sodass für die Stadt Puchheim keinerlei Kosten entstehen und keine Steuergelder aufgewendet werden müssen. „Wir freuen uns, zusammen mit der Stadt Puchheim einen wichtigen Schritt in Richtung digitale Zukunft zu gehen“, sagt GVG-Gebietsleiter Martin Schwenke.

Bürgermeister Norbert Seidl begleitete das umfangreiche Infrastrukturprojekt von Anfang an: „Zusammen mit der GVG Gruppe machen wir Puchheim von den veralteten Kupferleitungen unabhängig, die schon lange an ihre Leistungsgrenze gelangt sind.“ Vor allem in Pandemiezeiten hätte sich gezeigt, wie wichtig eine schnelle und stabile Internetleitung sei.

