„In höchstem Maße überflüssig“: Ist diese Ampel reine Schikane?

Kostet einige Nerven: Die Ampel an der Ecke von Augsburger Straße und Huchenstraße in Puchheim-Ort. Kritiker sagen, dass sie heutzutage überflüssig sei. Bürgermeister Norbert Seidl © Gehre

Eine Ampel in Puchheim-Ort bewegt offenbar die Gemüter. Diese sei mittlerweile absolut überflüssig und würde von manchem Autofahrer sogar einfach ignoriert werden, wie jetzt in der Bürgerversammlung aufkam.

Puchheim – Das war aber nicht die einzige Sorge der Bewohner des Altdorfs: Die Hundewiese ist auch ein Dorn im Auge.

Die künftige Hundewiese am Laurenzer Weg und die Ampel an der östlichen Ortseinfahrt waren die am längsten diskutierten Themen auf der Bürgerversammlung in Puchheim-Ort. Ganz Deutschland habe ja ein Problem mit der Ampel, scherzte der frühere Gemeinderat Johann Aichner. Aber die Lichtzeichenanlage an der Ecke Huchen- und Augsburger Straße sei im höchsten Maße überflüssig, spätestens seit in der Ortsdurchfahrt Tempo 30 gelte.

Viele Autofahrer empfänden die Ampel als reine Schikane, manche würden auch einfach bei Rot durchfahren. Seine Empfehlung: Die Anlage verkaufen oder dorthin umsiedeln, wo sie eher Sinn mache: An der Einmündung der Mitterläng- in die Eichenauer Straße.

Absage an Einbahnregelung

Daran, dass die Ampel installiert worden war, als es zu Stoßzeiten mühsam war, aus der Fischer-Siedlung auf die damalige Bundesstraße zu kommen, erinnerte Bürgermeister Norbert Seidl. Und sie sei beibehalten worden, um den aus Germering kommenden Verkehr abzubremsen und den kurzen Weg durch Puchheim-Ort unattraktiv zu machen. Eine aus der Versammlung vorgeschlagene Einbahn-Regelung – Ampel nur für die ortseinwärts Fahrenden – ist verkehrsrechtlich schwierig, wenn nicht unmöglich.

Zamperl-Besitzer

Ebenfalls von Aichner angesprochen: Ein „Schwarzbau“ der Stadt mitten im Außenbereich, nämlich die Hundewiese samt Grünstreifen als Parkplatz für die bis aus München anreisenden Zamperl-Besitzer. Von einem „ungehörigen Vorwurf“ sprach daraufhin Seidl. Einen Schwarzbau könne es nur mit einer baulichen Anlage geben, bewusst habe die Stadt aber auf einen Zaun verzichtet und das Gelände mit einer Hecke eingefriedet. Im Übrigen sei das Ganze ein Versuch, man könne dort auch wieder Erdbeeren wachsen lassen. Nur: „Dass wegen dem Eckerl für die Hunde ganz München rauskommt, ist schon weit hergeholt.“

Ferner noch ein Thema für die Ortler: Das „lebensgefährliche“ Radeln auf der Dorfstraße, insbesondere bei Nacht, wenn sich dort auch noch Bus und Auto begegnen. „Da weiß man nicht mehr, wo man hinhüpfen soll,“ meinte ein Redner. Das wäre mit einem Parkverbot leicht zu regeln, so der Bürgermeister. Allerdings würden sich damit die Anwohner kaum anfreunden können.

Sixt-Wagen stammen von Handwerkern

Außerdem erwähnt: Die mangelnde Beleuchtung am Laurenzer Weg. Das Geld wäre da, nur die bisherige Planung kollidiert mit dem durch ein Volksbegehren durchgesetzten Insektenschutz. Aber dass die Mietwagen-Firma Sixt eine Filiale in der Bergstraße eröffnet hat, konnte Seidl definitiv ausschließen. Mit den zahlreichen dort parkenden weißen Transportern sind Handwerker unterwegs, die im Boarding-House nächtigen. (op)

