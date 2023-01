„Querköpfe & Klappmaulhelden“: Das ist Puchheims liebster Puppenspieler

Von: Ulrike Osman

Den Mini-Söder hatte Joe Heinrich extra für die BR-Sendung „Quer“ angefertigt. © Dieter Schnöpf

Wenn Joe Heinrich seine bayerischen Politiker-Puppen auspackt, lachen auch die Berliner und Hamburger. Besonders treue Fans hat der Puppenspieler jedoch in seinem früheren Wohnort Puchheim.

Puchheim – Dort werden im Kulturzentrum demnächst „Querköpfe & Klappmaulhelden“ zu sehen sein – eine Ausstellung der Puppen, inklusive ihrer Entstehungsgeschichte.

„Puppenspiel ist eine tolle intellektuelle Nische“, sagt der 46-jährige Joe Heinrich. Eine Nische, in der er sich wohlfühlt, auch wenn sie im überreichen Unterhaltungsangebot nur von einer kleinen Gruppe Interessierter wertgeschätzt werde.

Zu dieser Gruppe zählt der langjährige ehemalige PUC-Chef Michael Kaller, der Joe Heinrich bei einem gemeinsamen Auftritt mit der Couplet AG kennenlernte und begeistert war von dessen Form des Figurentheaters. Aus der ersten Begegnung entwickelte sich die Puchheimer Brettl-Nacht. Im fiktiven Pop-up-Wirtshaus „Zum Puchheimer“ empfing Heinrich als Gastgeber und Moderator einmal im Jahr Kabarettisten und hatte natürlich auch Puppen dabei – den Markus Söder zum Beispiel oder Hubert „Hubsi“ Aiwanger.

Puppenbau ist sehr komplex

Den Mini-Söder und eine Ilse-Aigner-Puppe hatte er eigens für die BR-Sendung „quer“ angefertigt. Vier Jahre lang wirkte er dort regelmäßig mit. Der Puppenbau ist eine komplexe Angelegenheit. Neben künstlerischem und handwerklichem Geschick gehört ein Verständnis für Ergonomie und Feinmechanik dazu. Sogar Näh-Tricks muss man beherrschen, um Mimik und Mundbewegungen hinzubekommen.

Hier kann Heinrich auf die Unterstützung seiner Frau zählen. Neben über 50 Puppen gewährt die Ausstellung im Puchheimer Kulturzentrum PUC Einblicke in den Herstellungsprozess von der Entwurfszeichnung bis zum Prototyp. Auch missglückte Exemplare werden zu sehen sein, dazu kurze Videos, Fotos und Objekte sowie Darstellungen verschiedener Puppentechniken.

Zweimal die gleiche Puppe mit identischem Gesichtsausdruck herzustellen, sei sehr schwierig, erzählt Heinrich. Eine Söder-Kopie für das Haus der Bayerischen Geschichte konnte er nur anfertigen, weil diese ein starres Gesicht bekam – „wie eine Bildhauerarbeit, die mit Stoff überzogen ist“, beschreibt der Künstler.

Ziemlich prompter Abschied bei „Quer“

Dass die Söder- und die Aigner-Puppe seit 2019 im Museum in Regensburg ausgestellt sind, empfindet Heinrich als „hohe Wertschätzung“. Er freute sich umso mehr darüber, weil er kurz zuvor vom Bayerischen Rundfunk ziemlich Knall auf Fall aus der Sendung „Quer“ verabschiedet worden war, wie er erzählt. „Eines Tages hieß es, ich brauche in der folgenden Woche nicht mehr zu kommen. Das war wie in einem schlechten Film.“ Mit seinen Puppen war der ehemalige Comicautor und -zeichner schon in ganz Deutschland unterwegs – bis der Kulturbetrieb durch Corona einbrach.

Gelegentlich fertigt er Puppen als Auftragsarbeiten an, zum Beispiel für Bauchredner. In Puchheim ist Heinrich auch außerhalb der Brettl-Nacht immer wieder gern gesehen. Bürgermeister Norbert Seidl hat ihn schon öfter zu Veranstaltungen eingeladen, um kurze Puppen-Szenen einzubauen. Die Ausstellung „Querköpfe & Klappmaulhelden – die Puppen von Joe Heinrich“ beginnt am Sonntag, 22. Januar, um 19 Uhr mit der Vernissage. Der Künstler wird anwesend sein und hat eine Überraschung für die Besucher geplant.

Die Ausstellung

im Kulturzentrum PUC läuft bis zum 26. Februar. Die Öffnungszeiten: Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag, 8 bis 12 Uhr, außerdem Dienstag, 14 bis 16 Uhr und Donnerstag, 14 bis 18 Uhr.

