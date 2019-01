Jugendamt eröffnet Außenstelle in Puchheim

Mit seiner ersten Filiale außerhalb von Bruck will das Kreisjugendamt künftig näher an den Betroffenen sein. In der Puchheimer Boschstraße wurde jetzt die „Jugendhilfe vor Ort“ offiziell eröffnet.

Puchheim– Das Modellprojekt, das einzigartig in Bayern ist, wird nun drei Jahre lang getestet. „Wir lieben Puchheim, es ist eine schöne Stadt“, begründete Landrat Thomas Karmasin bei einem Pressegespräch die Standortwahl. Im Ernst sei es aber kein Geheimnis, dass es gerade in Puchheim mit der Planie ein Zentrum sozialer Schwierigkeiten gebe. Zwar leiste gerade dort auch die Stadt mit ihren Einrichtungen gute soziale Arbeit über das gesetzlich Erforderliche hinaus. Aber es seien eben auch viele Hilfen notwendig. Ansatz des Landratsamtes ist, sich in ein bestehendes Netzwerk einzuklinken und es womöglich bereichern zu können. Und eine Vertrauensbasis zu den Klienten zu schaffen sowie das Image des Jugendamtes als Behörde, die nur Kinder aus der Familie nimmt, zu korrigieren.

Relativ neu in Bayern ist nicht nur das Modellprojekt an sich, sondern auch ein Teil der Vorgehensweise. Das Jugendamt setzt sogenannte Bürgerkoordinatoren ein, die wiederum bei den Eltern von Sorgenkindern einen Familienrat einberufen sollen. In dieser Runde mit Nachbarn, Verwandten oder anderen Vertrauten werden Probleme besprochen und Lösungen gesucht. Ergebnis könnte sein, dass man sozialpädagogische Familienhilfe beantragt oder auch nur einen Ehrenamtlichen sucht, der zwei Mal die Woche mit dem Kind spielt, sagte Jugendamtsleiter Dietmar König.

Die Koordinatoren – eine Handvoll ist bereits gefunden und soll an diesem Wochenende geschult werden – sollen ausdrücklich keine professionellen Fachleute sein, sondern ganz normale Menschen, wie König formulierte. Angeleitet und betreut werden sie von der Gesellschaft für Jugend und Familie. Ein weiterer Kooperationspartner ist die Katholische Stiftungshochschule München, die das Modell wissenschaftlich begleiten und analytisch bewerten will.

Dass die fünf Jugendamtsmitarbeiter, die sich vier Vollzeitstellen teilen, in einem Bürogebäude im Gewerbegebiet Nord sitzen, gilt nicht als Handicap. Zum Etat gehören auch zwei Dienstfahrräder, in zehn Minuten könne man mitten in der Planie sein. Außerdem gilt das Angebot ausdrücklich für ganz Puchheim, nicht nur für den Brennpunkt in der Hochhaussiedlung.

„Unsere Hoffnung ist, dass wir nicht erst aufgesucht werden, wenn es brennt,“ meinte König. Puchheims Bürgermeister Norbert Seidl wünschte sich, dass durch das neue Modell weniger Kinder raufen und mehr Jugendliche einen Abschluss schaffen. Bei einem zweijährigen Kind könne man eben noch Weichen stellen, anders als bei einem 16-Jährigen, der die erste Bank überfallen hat, meinte Karmasin.

Er sei entgegen seines Rufs ohnehin ein großer Fan effizienter Jugendhilfe, sagte der Landrat. Und wenn solche Unterstützung auch nicht immer monetär bewertbar sei, so gelte doch, dass der Wirkungsgrad jeden investierten Euros mit dem Alter von Kindern sinke. In Puchheim werden für anderthalb neue Stellen 75 000 Euro ausgegeben, dazu kommen jährlich 50 000 Euro für die wissenschaftliche Begleitung und ein fünfstelliger Betrag für die Koordinatoren. Und die zwei Dienstfahrräder. „Alles Peanuts im Vergleich zur Heimunterbringung,“ fand Karmasin. (op)