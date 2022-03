Kinder retten 100 Blumen vor den Baggern am Alois-Harbeck-Platz

Fleißige Gärtner: Lena Wallner ( r.), Benjamin Zapf (l.), Leopold Silbereisen (hinter den beiden) und Maria Baumann waren bei der Pflanzaktion dabei. © BUND NATURSCHUTZ

Die Blumenretter waren wieder einmal aktiv: Die Kindergruppe des Bund Naturschutz Gröbenzell hat am Alois-Harbeck-Platz in Puchheim Frühjahrsblüher aus- und auf der Wiese vor dem Kulturzentrum PUC wieder eingegraben.

Gröbenzell/Puchheim – Denn der Platz in der Ortsmitte wird neu bebaut, die Arbeiten sollen in Kürze beginnen. Bis auf eines werden die bestehenden Gebäude abgerissen und neue gebaut. Zudem werden knapp 100 Bäume gefällt und neue gepflanzt werden.

Zumindest die zahlreichen Blumen, die auf dem Platz im Frühjahr geblüht haben, haben nun eine neue Heimat gefunden. Neun Kinder der Bund Naturschutzgruppe Gröbenzell waren zu deren Rettung nach Puchheim geradelt. In Puchheim hat die Ortsgruppe des Bund Naturschutz nämlich keine Kindergruppe. Eineinhalb Stunden werkelten die kleinen Gärtner und ihre beiden Betreuerinnen. Zunächst gruben sie auf den Grünflächen am Alois-Harbeck-Platz verschiedenste Krokussorten, Schneeglöckchen, Tulpen, Narzissen und vieles mehr aus. Dann zogen sie weiter zum nahe gelegenen PUC. Hier hatte ihnen die Stadt Puchheim eine Fläche zugewiesen, wo die geschätzt mehr als 100 Pflanzen wieder eingebuddelt werden konnten.

Die Wahl des neuen Standortes ist wichtig, erläutert Larissa Holmer, die gemeinsam mit Manuela Zapf die Gruppe leitet. Denn die Fläche darf nicht zu früh gemäht werden, sonst haben die Pflanzen keine Chance, auch im kommenden Jahr wieder zu wachsen. Auch Schüler der Puchheimer Realschule haben auf dem Alois-Harbeck-Platz Blumenzwiebeln ausgegraben. Sie haben die Blumen allerdings auf ihrem Schulgrundstück wieder in den Boden eingesetzt.

In Gröbenzell

In Gröbenzell hat die Kindergruppe des Bund Naturschutz ebenfalls bereits zahlreiche Blumen vor heranrollenden Baggern gerettet. Auf einem knapp 4000 Quadratmeter großen Grundstück in der Kiefernstraße sollen acht Häuser gebaut werden. Auch hier haben die Kinder Blumenzwiebeln aus- und im Bürgerpark rund um die Hochzeitsbäume wieder eingegraben.

Dass ihre Arbeit von Erfolg gekrönt wird, können die Kinder wie die Erwachsenen derzeit auf einem gemeindlichen Grundstück an der Kreuzung von Olchinger Straße und Freyastraße in Gröbenzell bewundern. Hier hatten die kleinen Naturschützer im vergangenen Jahr Blumenzwiebeln von einem Grundstück im Buchenweg eingepflanzt, und diese stehen derzeit in voller Blüte.

