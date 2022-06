„Wenn sie Blut sehen, ist es vorbei“: Krähen attackieren Gänse und Lämmer

Von: Tobias Gehre

Teilen

Die Angst ist jetzt immer dabei, wenn Josef Unglert seine Geflügelbestände oder seine Schafherden kontrolliert. © Gehre

Tote und verstümmelte Nutztiere, geplünderte Äcker: Die Krähen-Invasion entwickelt sich immer mehr zum Problem für die Landwirtschaft.

Puchheim – Die Schäden gehen in die Zehntausende. Jetzt mehren sich Forderungen nach einem Ende des Schutzstatus’ sowie einer konsequenteren Bejagung – und nach mehr Verständnis in der Bevölkerung.

Wenn Landwirt Josef Unglert aus Puchheim seine Weideschafe besucht, fährt seit Kurzem immer die Angst mit. Denn seine Tiere werden angegriffen. Es sind keine Bären oder Wölfe, die es auf die Schafe abgesehen haben. Die Gefahr kommt von oben – und sie bedroht vor allem die jüngsten Mitglieder der Herde. Immer wieder werden in letzter Zeit Lämmer von Rabenkrähen attackiert.

Lämmern die Augen ausgehackt

Vor allem Neugeborene sind den Angriffen der Vögel schutzlos ausgeliefert, sagt Unglert. Manchen Tieren wurde der weiche Bauchraum rund um die Nabelschnur aufgehackt. Anderen Lämmern fehlen die Augen. Erfahrene Schaf-Mütter würden die Krähen vertreiben. Tiere, die zum ersten Mal Nachwuchs bekommen haben, ließen sich allerdings oft von den Vögeln einschüchtern. Auch die erwachsenen Schafe selbst können zum Opfer werden, sagt der Landwirt.

Krähenschnäbel schlagen tiefe Wunden

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

„Einmal hatten wir ein Tier mit einem fünf Zentimeter tiefen Loch im Rücken.“ Oft gehen die Tiere elendig zu Grunde. Andere muss Unglert erlösen. Auch junge Gänse sind in Gefahr. Zuerst würden sich die Krähen nur zum Fressen im Gehege dazu gesellen. Manche gingen dann aber auch auf die Gänse los. „Wenn sie erst einmal Blut sehen, ist es vorbei“, sagt Unglert. Ein Opfer der jüngsten Attacke hat der Landwirt aufgehoben. Im Körper des Jungtiers, an Hals und Kopf, klaffen tiefe Wunden – verursacht durch die spitzen Schnäbel der Krähen.

Auf zwei Hektar gesamte Saat verloren

Doch nicht nur die Tiere der Bauern stehen im Fokus der schwarzen Vögel. Auch auf Feldfrüchte haben sie es abgesehen. Bauernobmann Georg Huber hat in den vergangenen Wochen die Saat eines zwei Hektar großen Mais-Ackers verloren. „Ein Totalschaden“, sagt der Bio-Landwirt.

Krähe ist nicht gleich Krähe

Diese junge Gans ist an den Wunden der Schnabelhiebe im Hals und Kopfbereich verendet. © Gehre

Sollte auch die Nachsaat herausgepickt werden – wovon Huber ausgeht –, hätte er einen Schaden von geschätzt 6000 Euro zu beklagen. Ein Betrieb in Maisach habe vergangenes Jahr sogar 25 000 Euro durch Krähen verloren. Verantwortlich für die Schäden sind zwei Arten von Krähen, erklären die Bio-Landwirte. Josef Unglert hat es mit Rabenkrähen zu tun. Bei den Vögeln, die Georg Huber das Leben schwer machen, handelt es sich um Saatkrähen. Diese haben bereits in den vergangenen Jahren für Unmut gesorgt. Weil die Tiere gerne in bewohntem Gebiet ihre Kolonien errichten, leiden immer öfter genervte Anwohner unter Kot und Lärm der Vögel. Unzählige Versuche, die unter Schutz stehenden Tiere zu vertreiben, waren mal mehr, mal weniger erfolgreich.

Drastische Vermehrung

In Puchheim, einem der Hotspots des Landkreises in der Krähen-Problematik, hat die Vergrämung einigermaßen geklappt. Davon ist Georg Huber überzeugt. Die Vögel hätten sich in ländlicheres Gebiet zurückgezogen und würden sich dort an den Feldern der Bauern bedienen. Beide Landwirte haben zudem eine drastische Vermehrung der Vögel festgestellt. „Am Abend hocken so viele auf der Hochspannungsleitung, dass die Kabel durchhängen“, sagt Josef Unglert.

Bejagung scheint einzige Lösung

Die beiden Landwirte fordern, Krähen intensiver zu bejagen. Eine andere Möglichkeit gebe es nicht, da es zu wenige natürliche Feinde für die schwarzen Vögel gebe. Im Falle der Saatkrähe müsste dafür aber erst der Schutzstatus fallen. Von der Bevölkerung erhoffen sie sich mehr Verständnis. Ob eine Bejagung allein das Problem löst, erscheint allerdings fraglich. Denn Krähen sind schlau – und haben schon so manchem Jäger ein Schnippchen geschlagen.

Lesen Sie außerdem: Dreck und Geschrei durch Krähenplage: Das fordern die Anwohner

Auch interessant: Abwehr von Krähen: Landwirt schreckt Anwohner mit Schussanlage - das könnte 50.000 Euro kosten

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.