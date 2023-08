Brand im Keller eines Hochhauses - Kripo ermittelt

Von: Thomas Steinhardt

Aus dem Keller drang dichter Rauch. © FFW Puchheim

Im Keller eines Hochhauses in Puchheim ist am Sonntagabend Sperrmüll in Brand geraten. Die Kripo ermittelt.

Puchheim - Am Sonntagabend (27. August) geriet im Keller eines Hochhauses an der Adenauerstraße in Puchheim Sperrmüll in Brand. Dabei entstand Sachschaden in fünfstelliger Höhe. Personen wurden nicht verletzt. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck ermittelt zur Brandursache.

Gegen 18.15 Uhr bemerkte nach Angaben der Polizei eine Hausbewohnerin im Untergeschoss ein Feuer und verständigte daraufhin die Feuerwehr. Die Feuerwehren aus Puchheim-Bahnhof, Germering, Eichenau, Puchheim-Ort, Gernlinden und Fürstenfeldbruck konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen, sodass keine Personen verletzt wurden, so die Kripo. Dennoch wurde das Treppenhaus sowie die Elektroleitungen des Gebäudes stark beschädigt, weshalb der entstandene Sachschaden auf etwa 50 000 Euro geschätzt wird.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck übernahm die Ermittlungen zur bislang unklaren Brandursache. Eine Brandortbegehung durch die Ermittler ist aufgrund der starken Beschädigungen an der Einsatzörtlichkeit erst am Montag, beziehungsweise in den kommenden Tagen möglich.

Update (30. August): Wie die Feuerwehr berichtet, drang bereits dichter, schwarzer Rauch aus dem Keller des Hochhauses, als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen.

Der Einsatzleiter schickte einen Trupp mit schwerem Atemschutz in den Keller.

Zeitgleich wurde eine Überdruckbelüftung des Fluchttreppenhauses gestartet, um die Bewohner zu evakuieren.

Weitere Trupps mit schwerem Atemschutz unterstützten die Brandbekämpfung und kontrollierten die Treppenräume, welche bei Bedarf dann entraucht wurden.

Alarmiert worden waren auch die Wehren aus Eichenau, Germering und Fürstenfeldbruck, sowie die Kreisbrandinspektion.

