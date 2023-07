Lustige Lesung im PUC: Kritikerpapst lobt Nachbarschaftsliteratur

Kritikerpapst Marcel Reich-Ranicki (gespielt von Joe Heinrich) mit Kurt Wieser (r.) und Bürgermeister Norbert Seidl. © Peter Weber

Prominenz war bei einer Benefizlesung im Puchheimer Kulturzentrum auf der Bühne: Rathaus-Urgestein Kurt Wieser und Bürgermeister Norbert Seidl in seinem Lieblingsjob als Moderator, dann noch Puppenspieler Joe Heinrich und sogar Kritikerpapst Marcel Reich-Ranicki.

Puchheim – Eigentlich ging es ja um einen „Herrn Frack“, eine stets schwarz gewandete und Zylinder tragende, etwas skurrile Person. Aber für die Protagonisten oben auf der Bühne im PUC galt solcher Dress-Code keineswegs. Der Bürgermeister war in grauem T-Shirt und hellen Turnschuhen erschienen, sein Nebenmann war in eine Art weißes Nachthemd gekleidet und selbst der Erfinder der Kinderbuch-Figur trug ein blaues Hemd zur immerhin schwarzen Hose.

Nur die mit Abstand jüngsten Teilnehmer des Abends – ein Streicherquartett aus den Reihen des Puchheimer Jugendkammerorchesters – führten elegante, dunkle Garderobe vor und schienen mit ihren musikalischen Intermezzi überhaupt für den seriösen Teil einer ungewöhnlichen Präsentation zuständig. Denn bei der „szenischen Lesung“ sollte der Humor im Vordergrund stehen – auch wenn er manchmal etwas gewollt wirkte.

30 Jahre lang im Rathaus beschäftigt

Kurt Wieser, 30 Jahre lang im Puchheimer Rathaus beschäftigt und obwohl in Eichenau lebend auch sozial und kulturell in der heutigen Stadt engagiert, hat nach seinen Adventsgeschichten aus dem Jahr 2010 zum zweiten Mal ein Buch geschrieben. Hauptdarsteller der Erzählungen „für Kinder von sechs bis hundert“ ist eben jener etwas aus der Zeit gefallene Zeitgenosse, der aber durchaus autobiographische Züge des Autors trägt.

Kinderfreund Frack nämlich bringt zwei Schüler, deren Schneemann über Nacht zerstört wurde, auf die Idee, ihn mit einem stabilen Skelett aus Ziegelsteinen zu rekonstruieren. Die bösen Buben, die ihren Vandalismus erneut ausprobieren wollten, kommen am nächsten Tag humpelnd in die Schule. Etwas Ähnliches hat der junge Wieser mit einer Schneeburg praktiziert. Auch der in der Badewanne, bei offenem Fenster singende Frack, dem draußen die Passanten applaudieren, scheint der Wirklichkeit nachgezeichnet: Direkt nach dieser Episode bat der Gründer des Gospelworkshops am Mehrgenerationenhaus ZaP einige Mitsänger nach vorne und begleitete ihr „I saw the light“ an der Gitarre.

Puchheimer Lokalkolorit schließlich auch bei der Geschichte der in einem Wäldchen lärmenden Krähenkolonie, die der Bürgermeister zur Chefsache macht – also an sein Umweltamt abgibt. Herr Frack allerdings sorgt für ein Happy End: Er streut drei Sack Saatgut auf einen selbst gepachteten Acker, wo sich dann die Vögel satt essen und trotzdem Getreide wächst.

In welches Genre man solcherlei Schriftgut einordnen könne, wollte der als Moderator fungierende Norbert Seidl wissen. Wieser versteht sie als Nachbarschaftsliteratur. Ein Herr Frack frage eben nicht, was nicht möglich sei, sondern wolle für andere da sein.

Aber es gab ja einen ausgewiesenen Experten in der Runde. Kritikerpapst Marcel Reich-Ranicki im Engelsgewand kam nicht zum ersten Mal von seiner Wolke zurück nach Puchheim, blieb aber ungewöhnlich unbestimmt. Er lobte zwar den Verfasser, der vieles könne, nur nicht schreiben, hatte andererseits „dieses Buch geliebt“ – zumindest wenn man sein hinter ihm sitzendes Alter Ego richtig verstanden hatte: Kabarettist und Puppenspieler Joe Heinrich. Der übrigens hat auch die ausgesprochen schönen Illustrationen für den „Frack“ beigesteuert.

Neuestes Werk im Eigenverlag

Der 76-jährige Wieser gibt sein neuestes Werk wieder im Eigenverlag und auf eigene Kosten heraus. Sämtliche Einnahmen, auch die Eintrittsgelder der rund 50 amüsierten Zuhörer im PUC, fließen an zwei soziale Einrichtungen. Zur Hälfte an den Puchheimer Entwicklungshilfeverein Campo Limpo, dessen Gründer Walter Ulbrich dem Autor – natürlich im Scherz – vorwarf, seine Figur in einer der Geschichten auch noch Wühlmäuse retten zu lassen. Wieser als leidenschaftlicher Kleingärtner müsse eigentlich wissen, was für eine Plage die Viecher seien. Zum anderen an das ambulante Kinderhospiz in München. Dessen Mitarbeiter kümmern sich gegenwärtig um 280 Familien mit unheilbar kranken Kindern.

Olf Paschen