„Sanierungsgebiet“: Management der Planie kommt voran

Teilen

Die Puchheimer Planie soll entwickelt werden. wie weit der vor neun Jahren beschlossene Prozess gediehen ist, wurde jetzt im zuständigen Ausschuss des Stadtrats vorgestellt. archivfoto © mm

Gut neun Jahre nach dem die Planie in Puchheim offiziell zum Sanierungsgebiet erklärt worden war, zog der Stadtplaner Rafael Stegen im Entwicklungsausschuss Bilanz.

Puchheim – Er erklärte, was aus dem von ihm seinerzeit mitverfassten Handlungskonzept umgesetzt worden ist, was gut gelungen ist und wo es noch weit fehlt.

Für eine selten großen Gewinn hielt er das schon 2014 eingerichtete Quartiersbüro – mitten in der Planie und geleitet von einer Frau mit kurzem Draht zu den Bewohnern. Wer hier Hilfe erfahren habe, sei auch bereit, wieder Hilfe zurückzugeben.

Quartiersbüro hat sich bewährt

Vorbildlich auch die Beteiligungsprojekte für Kinder und Jugendliche wie zur Gestaltung der Kennedywiese, denn schließlich ist der 3400-Einwohner-Stadtteil nach wie vor eine junge Siedlung. Und schließlich hat sich auch das Bild von der Planie gewandelt. Bei den Bewohnern selbst ist mehr Gemeinschaftsgefühl entstanden, der Blick von außen ist weniger kritisch und vorurteilsbeladen.

Wenig getan hat sich aber bei den Wohnverhältnissen. Durch das Vorkaufsrecht der Stadt konnten bei einem Eigentümerwechsel zwar energetische Sanierungen und Verschönerungen vor allem der Außenflächen bei einem Teil der Hochhäuser durchgesetzt werden. Aber das Interesse der großen Wohnungsgesellschaften an Investitionen in ihren Bestand bleibt gering. Denn auch ohne das lässt sich Geld verdienen, zumal wenn die Arbeitsagentur oder das Sozialamt verlässlich die Miete zahlen. Einige Häuser in der Adenauerstraße gelten als deutlich überbelegt.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Verpasst wurde laut Stegen auch die Chance, eine „ethnische Ökonomie“ in einer Siedlung mit einem Ausländeranteil von 52 Prozent und Menchen aus über 100 Nationen zu fördern. Beim Auszug der Apotheke hätte sich eine neue Nutzung, beispielsweise ein türkischer Gemüsehändler angeboten.

Ein weiterer gravierender Mangel: Es gab nie den Versuch, eine Art Planie-Rat zu installieren, ein Bewohnergremium, das nicht nur als „Laberkreis“ existiert, sondern in beschränktem Umfang Mittel zur Verwendung nach eigenem Gusto zur Verfügung hat.

Mehr Beteiligung der Bürger

Eine derartige Bürgerbeteiligung gehört zu den Vorschlägen, die Stegen der Stadt für die weitere Arbeit ans Herz legte. Besonders wichtig scheint ihm auch, mit einem eigenen Konzept zur möglichen Nachverdichtung aus der „reaktiven“ Position herauszukommen. Also nicht auf Pläne der Eigentümer zu warten, sondern zusätzliches Baurecht in Form von Aufstockungen oder Erweiterungen für Gegenleistungen anzubieten. Außerdem sollte das Quartiersbüro auf jeden Fall an bisheriger Stelle erhaltenund personell entsprechend ausgestattet werden, auch wenn das benachbart ZaP ins neue Sozialbürgerhaus auf der anderen Bahnseite umzieht.

Der bisherige „Lenkungskreis“, mit dem laut Stegen „niemand richtig glücklich“ gewesen sei, soll durch eine „Task Force Planie“ mit mehr Fachleuten ersetzt werden. Im Rathaus könnte eine nur dem Bürgermeister unterstellte Stabstelle eingerichtet werden, zudem ein externer städtebaulicher Berater für beide Sanierungsgebiete, also auch die Lochhauser Straße, beauftragt werden.

Stadt will Quartiersentwicklung fortsetzen

Was von den Vorschlägen, die Stadtplaner Rafael Stegen im Entwicklungsausschuss vorschlug, umgesetzt wird oder werden kann, ist noch offen. Bürgermeister Norbert Seidl (SPD) ließ anklingen, dass zumindest das Quartiersmanagement weitergeführt werden sollte, auch wenn es dafür keine Fördermittel mehr gibt. In den vergangenen zehn Jahren waren insgesamt 3,7 Millionen Euro in die Planie samt neuem Bürgerpark geflossen, ein Drittel davon aus städtischen Mitteln.



„Jeder Euro, den wir da reinstecken, kommt mehrfach zurück,“ sagte Seidl. „Wir können es uns nicht leisten, uns das nicht mehr zu leisten,“ fand sein Parteifreund Dominik Dirnberger. op

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.