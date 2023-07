Massive Einschränkungen wegen Bauarbeiten auf Kreisstraße

Von: Kathrin Böhmer

Teilen

Es stehen Straßenbauarbeiten an. (Symbolbild) © Florian Gaertner

Wegen Straßenbauarbeiten kommt es entlang der FFB 11 zwischen Puchheim und Gröbenzell zu erheblichen Verkehrseinschränkungen.

Puchheim/Gröbenzell – Das betrifft den Zeitraum von Montag, 24. Juli, bis voraussichtlich Ferienende. Laut Landratsamt wird eine Umleitung über Puchheim-Ort, Eichenau und Olching (Hauptstraße) eingerichtet.

Los geht es mit dem südlichen Kreisverkehr (Nordendstraße/Benzstraße) in Richtung Brücke. Hier kann man über das Gewerbegebiet (Benzstraße, Aubinger Weg, Siemensstraße) ausweichen. Im Anschluss, ab 31. Juli, wird die Brücke zwischen der Adenauer Straße und Siemensstraße voll gesperrt. Ab 1. August wird dann auch der nördliche Kreisel (Nordendstraße/Lochhauser Straße) saniert. Die Ausfahrt Richtung Josef-Schauer-Straße sowie zum Bahnhof sind voll gesperrt.

Einbahnregelung

Ab 7. August bis voraussichtlich 11. September gibt es eine Einbahnstraßenregelung an der Gröbenzeller Straße in Puchheim, nach der Einmündung Michl-Ehbauer-Ring bis zur Olchinger Straße in Gröbenzell. Die Arbeiten werden in halbseitiger Bauweise erfolgen, wobei der Verkehr entsprechend verlagert wird. In dieser Zeit ist der kleine Wertstoffhof auf der Puchheimer Straße in der Höhe Hans-Sachs-Straße geschlossen. Die Arbeiten sollen laut Landratsamt bis zum Ende der Sommerferien abgeschlossen sein.

Betroffen ist auch die Buslinie 830. Es werden Haltestellen ausfallen und der Fahrplan wird angepasst. gar

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.