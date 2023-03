Defizit zu hoch: Mehr Kommerz, weniger Kultur im PUC

Mehr als nur Espresso vor dem Theater: Die PUC-Gastronomie kann zukünftig auch den Saal nutzen. Es wird nie so sein, dass sich Kultur rechnet, schon gar nicht in einem Haus dieser Größenordnung. Harald Heitmeir, Kämmerer © mm

Das Puchheimer Kulturzentrum ist in den Miesen. Um das Defizit zu verringern, sollen im PUC zukünftig auch nicht-kulturelle Veranstaltungen stattfinden. Außerdem soll die Gastronomie den Saal für Feierlichkeiten nutzen können.

Puchheim – Das Puchheimer Kulturzentrum PUC will sich in größerem Maße nicht-kulturellen Veranstaltungen öffnen. Das Programm für das zweite Halbjahr wurde abgespeckt, einige Formate laufen aus oder finden seltener statt. Davon verspricht man sich ein geringeres Defizit, und außerdem – bei beschränktem Personal – mehr Kapazitäten für das Marketing.

Brotspielerei

Außerdem soll die Gastronomie im Haus (die Brotspielerei) für größere Wochenend-Feierlichkeiten öfter Zugriff auf den großen Saal haben. Veranstaltungen von externen Anbietern, ebenso solche kommerzieller Art, sind ebenfalls willkommen.

2022 war eigentlich kein schlechtes Jahr für das PUC. Die Einnahmen aus Ticket-Verkäufen und Vermietungen näherten sich den Ausgaben für die Auftritte, die bloße Zahl der Veranstaltungen erreichte fast wieder Vor-Corona-Niveau, in den vergangenen Monaten war auch eine neue Kulturamtsleiterin mit frischen Ideen im Amt.

Dennoch wurden um mehr als ein Viertel weniger Eintrittskarten abgesetzt als 2019. Ein Gerhard Polt beim Stadtfest mit 1000 zahlenden Zuschauern auf der PUC-Wiese und die beliebten Tango-Abende halfen zwar der Bilanz, aber es gab eben auch eine Brettl-Nacht und Jazz-Konzerte, wo sich rund zwei Dutzend Enthusiasten im Saal verloren.

Nischen-Angebote

Solche Nischen-Angebote müssten aber weiterhin möglich sein, war einhellige Meinung im Kulturausschuss des Stadtrats, dem jetzt ein Sachstandsbericht aus dem Kulturzentrum vorgelegt wurde. „Es wird nie so sein, dass sich Kultur rechnet, schon gar nicht in einem Haus dieser Größenordnung“, sagte Kämmerer Harald Heitmeir. Und auch nicht Kostendeckung sei in diesem Bereich eine kommunale Aufgabe, sondern Förderung, also neuen Künstlern und neuen Ideen eine Chance zu geben.

Trotzdem soll nach den letzten Sparmaßnahmen – ein geringeres Budget für Gagen und sonstige Veranstaltungsaufwendungen – auch auf der Einnahmen-Seite etwas passieren. Bei Tagungen, Seminaren, Firmen-Messen und Vertriebstreffen auch örtlicher Betriebe ist noch Luft nach oben. Das PUC-Restaurant soll großes Interesse an Terminen haben, die für Feier-Gesellschaften mit ihrem eigenen Programm reserviert bleiben.

Tarifmodell

Schließlich ist auch ein drei- statt zweistufiges Tarifmodell für die künftige PUC-Miete geplant –von der teuren Ganztagesbelegung durch auswärtige Unternehmen oder kommerzielle Anbieter bis zur günstigen Vier-Stunden-Nutzung durch örtliche Vereine. Wenn Letztere eine in irgendeiner Weise kulturelle Veranstaltung ausrichten und nur um Spenden bitten, aber keinen Eintritt verlangen, dürfen sie sich einmal im Jahr kostenlos breitmachen.

Cowboy-Musik

Herkömmliches Kulturprogramm wird es aber natürlich weiter geben – und dazu einige Neuerungen: etwa das „Mitsing-Konzert“, wo man angeleitet von einem Pianisten und von Texten auf einer Leinwand in Gemeinschaft die eigene Stimme erproben kann. Oder der Auftritt der „Science-Busters“, die echte Wissenschaft und erfundenem Witz kabarettistisch kombinieren. Oder auch, schließlich sollen mehr Jüngere gewonnen werden, das „Art Clubbing“ der örtlichen Kulturvereinsgruppe „Vivid“: Allmählich entsteht dort, begleitet von der Musik eines DJ und tanzendem Publikum ein Gemälde.

Alles das ist noch ein Erbe von Katrin Neoral, die sich nach nur fünf Monaten als Kulturamts- und PUC-Leiterin wieder verabschiedete und offenbar keine Freundin amerikanischer Cowboy-Musik war: Die „Country-Nacht“, obwohl nicht das am allerschlechtesten besuchte Event, wird es nach ihrer Entscheidung im Kulturzentrum nicht mehr geben. (op)

