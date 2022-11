Mysteriöse Schlägereien in der Halloween-Nacht

Die gruseligste Nacht des Jahres: Halloween mit den Kürbis-Fratzen. © Patrick Pleul/dpa

Ziemlich erschreckende Meldungen gingen in der Nacht auf Allerheiligen bei der Polizei ein: Sowohl in Puchheim als auch in Olching sollen mehrere, teils vermummte Personen randaliert und andere verprügelt haben. Allerdings: Vor Ort war davon nichts mehr zu sehen.

Puchheim/Olching - Wohl weil die (teils jungen) Täter sich schon aus dem Staub gemacht hatten. Das gilt es aber nun zu prüfen. Die Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Laut Polizeibericht eilten kurz vor Mitternacht mehrere Streifen zum Puchheimer Bahnhof. Hier soll eine größere Gruppe Jugendlicher einen 14-Jährigen angegriffen haben. Doch vor Ort trafen die Beamten nur noch einen 15-Jährigen an, der wohl zu den Tätern gehörte. Vom Opfer fehlte jede Spur. Nun hofft die Polizei auf Zeugenaussagen, um den Tathergang zu rekonstruieren. Insbesondere Fahrgäste eines Busses der Linie 830, der zur Tatzeit Fahrgäste ein- und aussteigen ließ, könnten etwas gesehen haben. Sie sollen sich mit der Polizeiinspektion in Germering in Verbindung setzen unter der Telefonnummer (089) 8 94 15 70.



Etwas später in der Halloween-Nacht, nämlich um 2.33 Uhr, ging es in der Olchinger Toni-März-Straße heiß her. Hier wurde eine Schlägerei mit insgesamt zehn Beteiligten gemeldet. Vor Ort trafen die Polizisten aber nur einen verletzten Mann an. Dieser sagte gegenüber den Beamten aus, dass er im Zuge einer Rangelei geschubst worden sei. Dann fiel er zu Boden und schlug sich den Hinterkopf auf. Dort befanden sich eine Platzwunde und eine Beule. Allerdings verweigerte der offensichtlich betrunkene Mann laut Polizei jegliche Untersuchungen durch die Rettungssanitäter.



Von diesem Fall abgesehen, verlief die Halloween-Nacht im Dienstgebiet der Olchinger Polizei eher ruhig. Laut Polizeibericht war diese geprägt von Meldungen über Ruhestörungen an verschiedensten Örtlichkeiten