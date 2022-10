Mehrgenerationenhaus feiert Geburtstag

Das Repair-Café ist im ZaP nicht mehr wegzudenken. Ehrenamtliche Helfer versuchen, kaputte Dinge in Schuss zu bringen – in der Regel mit Erfolg. © mm

Kinder bekommen Nachhilfe, Jugendliche reparieren Fahrräder, Senioren werden in die Welt des Computers eingeführt. Seit 15 Jahren kommen im Zentrum aller Puchheimer (ZaP) die Generationen zusammen. Möglich macht das auch das Engagement vieler Freiwilliger.

Puchheim – Mag sein, dass es nicht das Zentrum wirklich aller Puchheimer ist, aber es sind auch nicht wenige, die in den vergangenen anderthalb Jahrzehnten in dem kleinen Stützpunkt ein- und ausgegangen sind. Das Mehrgenerationenhaus an der Heussstraße, besser bekannt unter dem Kürzel ZaP, ist nämlich seinem Zweck, den verschiedensten Altersgruppen unterschiedlichster Herkunft einen gemeinsamen Treffpunkt zu bieten, mindestens sehr nahe gekommen. Kinder, denen dort beim Lesen lernen geholfen wird, Jugendliche, die Fahrräder reparieren, Senioren, die in die Geheimnisse des Computers eingeführt werden – sie alle haben mitten in der Planie eine Anlaufstelle.

Die Idee für eine solche Begegnungsstätte gab es in Puchheim schon bevor der Bund begann, mit einem groß angelegten Programm die Mehrgenerationenhäuser gezielt zu fördern. Seitdem sind über 500 entstanden, die zu 80 Prozent vom Staat getragen werden, den Rest muss die Kommune beisteuern. Mit einem jährlichen Gesamt-Etat von 50 000 Euro wie in Puchheim sind natürlich keine großen Sprünge möglich, es reicht gerade für zwei Festangestellte mit derzeit 36 Wochenstunden. Aber ohnehin gewollt ist das ehrenamtliche Engagement aus der Nachbarschaft. Immer noch rund 25 freiwillige Helfer – vom Deutschlehrer über den Schach-Experten bis zum Bewegungstrainer – haben dem ZaP über die bisherigen Corona-Jahre hinweg die Treue gehalten.

Anfangs, nach dem Massen-Zuzug irakischer Flüchtlinge, stand vor allem Integrationsarbeit auf dem Programm. Seitdem es in der Planie ein Quartiersmanagement gibt, sind andere Angebote in den Vordergrund getreten. Gemessen an den Teilnehmern gehörten die Hausaufgabenbetreuung, das Sportangebot im Freien und selbst der Gospel-Workshop zu den Favoriten. Bekannt ist das ZaP aber auch für seine Strick- und Häkel-Künstlerinnen oder sein „Café Sorglos“ zur Betreuung von Demenz-Kranken. Zwar stellen Migranten einen Großteil der Besucher, aber auch Alteingesessene kommen mit Fragen oder Sorgen zur Beratung, die das Alltagsgeschäft des ZaP ausmacht. Und auch die Bewohner der Planie bleiben nicht unter sich. Zur Handy-Sprechstunde oder zur Schuldnerberatung erscheinen sogar Besucher aus Puchheim-Ort.

Am Sonntag

feiert das ZaP mit einem bunten Nachmittag seinen 15. Geburtstag. Beginn ist um 13 Uhr. Bis 17 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen, Sportangebote sowie Spaß und Spiel für Kinder.

