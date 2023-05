Pizzabäcker rammt Freundin Messer in die Brust

Von: Angela Walser

Teilen

Der Mann wurde verhaftet (Beispielfoto) © picture alliance / dpa

Tränen, Liebe, Eifersucht und ein beinahe tödlicher Messerstich: Aus diesem Stoff war am Montag ein Strafverfahren gegen einen Pizzabäcker aus Puchheim gestrickt.

Puchheim – Der 37-Jährige hatte in einer Augustnacht 2022 seiner Freundin ein großes Küchenmesser in die linke Brust gerammt. „Das wollte ich nicht, es tut mir leid“, sagte der Angeklagte und schluchzte laut auf.

Die Beziehung hatten der Italiener und die Rumänin eigentlich zu dritt geführt. Die 40-Jährige kam von ihrem Ex-Freund nicht los. Ihn bezeichnete der Angeklagte als seine persönliche Plage. Immer wieder stritten der 37-Jährige und die Rumänin deswegen.

Zusammen tranken sie auch sehr viel Alkohol. Mal zwei bis drei Flaschen Whiskey, mal fünf Liter Bier. Dann schrien sie sich an und schlugen sich. Das Messer lag oftmals unberührt auf einem Tisch. „Ich habe es dort gelassen, weil sie nachts immer isst. Ich hatte ihr etwas vorbereitet“, übersetzte die Dolmetscherin im Gericht.

An einem Abend eskaliert der Streit

Doch an jenem August-abend ging es nicht ums Essen. Es war wieder einmal ein verbaler Streit, der eskalierte. Sie rief ihren Ex an, dann schloss sie den Angeklagten ein, und schließlich schlug sie ihn mit der Hand ins Gesicht. Da rastete der 37-Jährige aus und ergriff das Messer. Doch er hatte es ihr kaum in die Brust gestochen, da zog er es auch schon wieder heraus. „O Gott, was habe ich gemacht“, kam es über ihn. Er lief schreiend aus dem Apartment, rief nach Hilfe und forderte Sanitäter an, die schließlich sein Vermieter alarmierte.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Not-Operation

Die Rettungskette funktionierte optimal. Die Freundin kam ins Krankenhaus und konnte durch eine Not-Operation gerettet werden. Der 37-Jährige wurde festgenommen.

Vor Gericht räumte er die Tat sofort ein, hätte die Messerattacke aber gerne als eine Art Unfall dargestellt. „Ich wollte sie nicht treffen, nur erschrecken“, sagte er. Das wurmte die Staatsanwältin. „Was Sie uns erzählen, ist größtenteils Quatsch“, sagte sie und warf ihm vor, er wolle für Geschehenes keine Verantwortung übernehmen.

So sah es auch der Vorsitzende Richter Thomas Lenz. „Wenn ich jemanden nur erschrecken will, muss ich ihn ja nicht abstechen“, sagte er. Der Fall, der nur als gefährliche Körperverletzung und nicht als versuchter Mord angeklagt ist, wird fortgesetzt.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.