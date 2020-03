Mit dem Naturkindergarten geht ein Wunsch in Erfüllung

Puchheim hat ein neues Kindergartenangebot, das kurz vor der Coronakrise auch noch offiziell eröffnet werden konnte.

Puchheim – Der Naturkindergarten Löwenzahn befindet sich in Trägerschaft der evangelischen Kirche und liegt an der Sprengerinstraße.

Das Gelände ist rund 21 000 Quadratmeter groß und mit Bäumen und Sträuchern bewachsen. Ein Bauwagen bietet Schutz vor schlechtem Wetter. Strom kommt von der Sonne. Der Unterschlupf bietet außerdem ausreichend Platz für die Mahlzeiten und die Ruhezeiten der Kinder.

Bürgermeister Norbert Seidl dankte in seiner Begrüßungsrede allen, die diese Einrichtung ermöglicht hatten. Er betonte, dass man Kinder bereits früh in die Welt der Natur einführen müsse, damit sie später gewissenhaft mit ihrer Umwelt umgingen.

Auch Pfarrer Axel Schmidt wies in seiner anschließenden Weihe darauf hin, dass die angebotene Waldpädagogik des neuen Kindergartens auch das Ziel verfolge, die Schöpfung und damit die Natur zu bewahren. Für Sylvie Schäfer-Merz, von der Kita-Gesamtleitung der evangelischen Kirche und das Naturkindergartenteam um Janine Wolf geht mit der Eröffnung ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung, Nämlich: „Ein innovatives Angebot der Lernerfahrung“ in Puchheim zu schaffen.

Wolf habe seit dem Beginn des Betreuungsjahres bereits viele Tage mit den Kindern in der Natur verbracht und sei überzeugt, dass die Natur der ideale Bewegungsraum sei. „Das Gelände in der Sprengerinstraße bietet mit seiner Struktur und der Vielzahl seiner Materialien ein schier unerschöpfliches Reservoir von Möglichkeiten zum Spielen, Entdecken und Lernen.“

Zum Abschluss der Eröffnung sangen die Kindergartenkinder noch stolz ihr Naturlied. Ein besonderer Dank ging auch an den Elternbeirat und die Nachbarn für die gute Unterstützung und die herzliche Gastfreundschaft.

Der Naturkindergarten bietet 18 Betreuungsplätze für Kinder ab drei Jahren bis zum Schuleintritt. Wer sich informieren oder einen Betreuungsplatz buchen möchte, kann hierfür das Anmeldeprogramm Little Bird unter www.little-bird.de/puchheim nutzen.