„Nicht sicher genug“: Baubehörde schreitet gegen Mittelinsel für Fußgänger ein

Von: Hans Kürzl

Teilen

Zu gefährlich? Die kurze Mittelinsel gegenüber dem Eichenauer Friedhof. © HANS KÜRZL

Eine Mittelinsel im Kleinformat sorgt derzeit in Eichenau dafür, dass Fußgänger die Straße sicher überqueren können. Doch das Staatliche Bauamt macht der Gemeinde einen Strich durch die Rechnung.

Eichenau – Selbst der stets ruhig arbeitenden Anne Lang von der Bauverwaltung war anzumerken, dass ihr die Sache Kopfzerbrechen bereitet. Sie hatte dem Gemeinderat geschildert, wie oft sie mit dem Staatlichen Bauamt in Kontakt war und welche Bedenken die Behörde gegen die von der Gemeinde gut geheißene Lösung hat.

Nicht sicher genug

Im Moment wird die Mittelinsel nahe des Friedhofes durch zwei Warnbaken simuliert, beschildert durch Richtungszeichen. Setzt sich die Gemeinde durch, wird diese Mittelinsel richtig befestigt und ähnlich aussehen wie an der Haltestelle „Kiefernstraße“. Grünes Licht gab es vom Gemeinderat bereits im Februar. Aus dem Provisorium auf Probe wurde an dieser Stelle eine Dauerlösung. Die Kosten hatte die Verwaltung mit 90 000 Euro angegeben. Das Problem: Dem Staatlichen Bauamt ist diese Lösung nicht sicher genug.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Ein Punkt ist die Bushaltestelle in nächster Nähe. „Diese kurze Querungshilfe verleitet zum Überholen des Busses auf der Gegenfahrbahn.“ Fußgänger würden nicht mit von links kommenden Fahrzeugen rechnen und seien gefährdet.

Daraus zieht das Staatliche Bauamt den Schluss, dass die Mittelinsel auf bis zu 25 Meter verlängert werden muss. „Nur hierdurch wird ein Überholen wegen der langen zu durchfahrenden Strecke in Gegenrichtung wirkungsvoll unterbunden.“ Die Planung sei zu überarbeiten.

Finanzielle Folgen

Das hätte auch finanzielle Folgen. Denn die vom Staatlichen Bauamt vorgeschlagene Variante würde nach einer Schätzung der Verwaltung 130 000 Euro kosten, wäre also 40 000 Euro teurer. Zudem zweifelt man in Eichenau an, dass die verlängerte Variante überhaupt genutzt wird. „Die Erfahrung zeigt, dass Fußgänger in aller Regel den kürzesten Weg wählen“, schrieb Lang in der Sitzungsvorlage und fügte an: „Die Frage der optischen Wirkung auf das Straßenbild mag dahinstehen.“

Auf Insel verzichten?

Auch der Hinweis, dass sich nur gut 300 Meter weiter an der Kiefernstraße seit Jahren eine ähnliche Situation biete wie am Friedhof, blieb vom Staatlichen Bauamt unbeantwortet. Die Eichenauer Bauverwaltung bot dem Gemeinderat nun als Beschlussvarianten an, entweder auf die Forderung des Staatlichen Bauamtes einzugehen oder ganz auf die Insel zu verzichten.

Der SPD-Fraktionssprecher Martin Eberl reagierte leicht gereizt: „Beides ein No-Go.“ Er schlug vor, sich an die Regierung von Oberbayern zu wenden. Bürgermeister Peter Münster (FDP) verwies zwar darauf, dass die Sache letztendlich doch wieder beim Staatlichen Bauamt ankommen werde. Doch der Gemeinderat wollte es mehrheitlich darauf ankommen lassen. Münster daraufhin: „Dann hört die Regierung von Oberbayern von uns.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.